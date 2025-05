CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 30 Maggio 2025

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

AL NORD

Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli che

risulteranno prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio.

Nessuna variazione attesa tra la sera e la notte con tempo asciutto e cieli

sereni su tutti i settori.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli

pienamente soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le ore

pomeridiane, salvo innocui addensamenti pomeridiani in Appennino. Tra la

serata e la notte si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con

prevalenza di cieli sereni ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco

nuvolosi. Nel pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati.

Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e

asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole

Maggiori, massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta la Penisola.

