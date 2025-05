(ARC) Cultura: Anzil, presenza ministro a Storia soddisfazione per Gorizia

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Il vicegovernatore all’inaugurazione dell’edizione 2025 del

Festival

Trieste, 29 mag – “Inaugurare la ventunesima edizione di

?Storia con la presenza del Ministro della Cultura ? stata una

grande soddisfazione, motivo di orgoglio per la Regione, per la

citt? di Gorizia e per Adriano Ossola, che questo Festival lo ha

immaginato, sognato, realizzato e portato a livelli altissimi,

coinvolgendo un vasto pubblico attorno a un tema complesso ma

affascinante come la storia”.

Lo ha dichiarato oggi a Gorizia il vicegovernatore con delega

alla Cultura, Mario Anzil, in occasione dell’apertura ufficiale

del Festival ?Storia, alla presenza del Ministro della Cultura

Alessandro Giuli e, tra gli altri, del sindaco Rodolfo Ziberna.

Come sottolineato dal rappresentante della Giunta regionale,

particolarmente stimolante ? anche il tema scelto per questa

edizione: le citt?. Le citt? del presente, ma anche quelle del

passato.

“Pensiamo – ha aggiunto Anzil – all’Italia dei Comuni, culla del

Rinascimento, oppure alle polis greche, da cui ha preso forma la

nostra civilt? occidentale. E, perch? no, anche alle citt? del

futuro, che – come ogni progetto lungimirante – devono essere

immaginate oggi, per affrontare con consapevolezza – ha concluso

– le sfide di domani”.

ARC/GG/al

292033 MAG 25