(ARC) Eventi: Roberti, Mitteleuropean Race promuove Fvg e sicurezza stradale

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Trieste, 28 mag – “La Mitteleuropean Race ? un evento importante

per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia che si inserisce alla

perfezione in un percorso di crescita della nostra regione.

Quando si organizzano manifestazioni di interesse nazionale e

internazionale ? fondamentale raggiungere tutti i target

possibili. Questa iniziativa interessa certamente un pubblico di

nicchia di appassionati del settore ma finir? per incuriosire

anche tantissime persone che resteranno affascinate dalle

magnifiche e costosissime vetture presenti a questa edizione. Ai

partecipanti e agli spettatori – alcuni in arrivo da Paesi molto

lontani – faremo inoltre conoscere le straordinarie bellezze e le

eccellenze enogastronomiche del nostro territorio”.

Lo ha sostenuto oggi a Trieste l’assessore alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti durante la presentazione della nona edizione

della “Mitteleuropean Race – La Salita della Trieste-Opicina”,

uno degli appuntamenti pi? attesi dagli appassionati di motori,

storia e bellezza in programma da domani a domenica.

Si tratta di una manifestazione internazionale, inserita nel

calendario dell’Aci Sport e coorganizzata dal Comune di Trieste

che riesce a unire la passione per l’automobilismo storico e

moderno alla valorizzazione culturale e paesaggistica del Friuli

Venezia Giulia e della vicina Slovenia.

“Quest’anno abbiamo voluto aggiungere il tema della sicurezza

stradale – ha annunciato Roberti -. Da un paio d’anni la Regione

finanzia il progetto 4SafetyFVG, realizzato dalle sedi

provinciali dell’Aci. Crediamo sia indispensabile promuovere a

tutti i livelli la cultura dell’attenzione alla guida e della

prevenzione degli incidenti che continuano a provocare danni

ingenti alle persone e costi elevatissimi alla collettivit?”.

“Le istituzioni – ha aggiunto l’assessore – hanno il dovere di

fare tutto il possibile per evitare il verificarsi di incidenti

sulla rete viaria del Friuli Venezia Giulia in stretta sinergia

con le forze dell’ordine che hanno il compito di verificare il

rispetto del codice della strada”.

“La sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e il controllo del

rispetto delle regole sono aspetti determinanti per invertire la

curva di un fenomeno che purtroppo – ha concluso l’esponente

della Giunta Fedriga – ? in costante crescita in tutta Italia”.

Nel corso della presentazione ? emerso che la Mitteleuropean Race

2025 accoglier? anime diverse dell’universo automobilistico: le

vetture d’epoca protagoniste della “Regolarit? Superclassica”;

quelle moderne ad alte prestazioni impegnate nel Campionato

italiano “Grandi Eventi”; e le supercar dell’esclusiva “Mitrace

Tour Cup” a numero chiuso.

Completa il programma il concorso di eleganza e sportivit? “Citt?

di Trieste” che trasformer? Piazza Unit? in un vero e proprio

museo a cielo aperto.

ARC/RT/gg

281256 MAG 25