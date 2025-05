[Comune Palermo] Dichiarazione Antonino Abbate – Aggiudicati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione del canale di maltempo Boccadifalco

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

” Un importante risultato per la nostra comunità. I lavori di manutenzione

del canale di maltempo Boccadifalco sono stati aggiudicati il 21/05/2025.

La terza commissione, appena insediata, ha lavorato sodo per risolvere

questa problematica con sopralluoghi e riunioni con gli uffici di

competenza. Un ringraziamento speciale all’Assessore Salvatore Orlando per

il suo costante impegno. La consegna dei lavori è prevista entro giugno.

Mi ritengo soddisfatto dell’impegno preso per il canale. Questo risultato è

frutto di una dedizione costante sul territorio e di un lavoro sinergico

con gli uffici competenti. La manutenzione del canale era diventata per me

priorità, sia per motivi ambientali che di sicurezza delle acque. Insieme

alla collaborazione del consigliere circoscrizionale Antonino Minnone,

continueremo a vigilare e sollecitare interventi concreti per migliorare la

vivibilità del nostro territorio.”