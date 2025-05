(ARC) Piano Territorio: Bini-Amirante, sviluppo Consorzi rafforza Regione

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Udine, 27 mag – Il percorso d’ascolto avviato dalla direzione

centrale Infrastrutture e dalla direzione centrale Attivit?

produttive, nell’alveo della revisione del Piano di governo del

territorio (Pgt), ha come finalit? rafforzare ulteriormente

l’eccellente sistema dei consorzi di cui ? dotato il Friuli

Venezia Giulia, connettendolo ancora meglio con interporti e

Autorit? portuale per accrescere l’attrattivit?.

? in sintesi quanto emerso dall’incontro convocato dall’assessore

regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante e

dall’assessore alle Attivit? produttive Sergio Emidio Bini per un

confronto sullo sviluppo delle zone industriali regionali, in

riferimento anche alla redazione del nuovo Piano di governo del

territorio.

“Il Pgt si struttura su tre livelli e abbiamo voluto iniziare

proprio dalla parte produttiva per disegnare il livello

strategico, individuando gli ambiti che necessitano di

interconnessioni e quindi infrastrutture che possono connettere

il sistema di trasporto delle merci, zone di interesse regionale

di tipo produttivo, oltre che logistico. L’obiettivo ? anche

individuare i ruoli nella legge sulla pianificazione che stiamo

predisponendo, sia per quanto concerne i consorzi sia per il

sistema degli interporti e stabilire norme che siano coerenti con

le strategie delle aree produttive e logistiche all’interno del

contesto dei piani regolatori dei poli produttivi. Tutto questo

affinch? ci siano strumenti che possono essere flessibili e

adatti a cogliere le opportunit? di chi vuole investire sul

nostro territorio” ha spiegato Amirante.

Tra febbraio e aprile il Servizio sviluppo economico locale

(Direzione centrale Attivit? produttive) e il Servizio della

pianificazione territoriale (Direzione centrale Infrastrutture)

hanno svolto una serie di incontri tecnici con i consorzi di

sviluppo economico locale, dai quali sono emersi alcuni indirizzi

preliminari per la revisione del Pgt nell’ottica di un

rafforzamento del sistema consortile regionale. Nell’incontro ?

stato dato conto dell’aggiornamento emerso dopo questi momenti di

ascolto.

“Registriamo prima di tutto l’alto tasso di saturazione delle

nostre zone industriali e la soddisfazione delle imprese

insediate per i servizi offerti – ha commentato Bini -, tanto che

i nostri consorzi industriali sono presi ad esempio a livello

nazionale. Il confronto costante ? necessario per comprendere

quali siano le nuove esigenze delle imprese, che oggi necessitano

sempre pi? di servizi legati al welfare territoriale, di un

potenziamento delle infrastrutture logistiche e di aree per nuovi

insediamenti”.

In questo senso, Bini ha ricordato come la Regione sia gi?

intervenuta in maniera virtuosa: da un lato puntando al recupero

di suolo attraverso il Masterplan dei complessi produttivi

degradati, dall’altro estendendo l’ambito di operativit? dei

consorzi oltre i tradizionali perimetri delle zone D1 fino a

comprendere le D2 e D3, previa intesa con i Comuni interessati.

“Proseguiremo – ha precisato – nel solco dell’azione avviata,

garantendo sostegno ai consorzi, che si sono dimostrati a tutti

gli effetti una leva fondamentale per l’attrattivit? della nostra

Regione”.

Molto positivo il riscontro dei vertici dei consorzi, ma anche

degli interporti e dei rappresentanti dell’Autorit? portuale, che

oltre a dare il loro apporto sulle tematiche di maggiore

interesse – una tra tutte la necessit? di pianificare tenendo

conto della migliore soluzione logistica a servizio delle aree

industriali – hanno garantito la massima disponibilit? a un

confronto nelle successive fasi di elaborazione della variante.

Amirante e Bini hanno convenuto sulla necessit? di porre

l’interconnessione logistica come tema prioritario, affiancata

anche dall’istituzione di una banca dati comune a tutti i

consorzi.

