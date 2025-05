(ARC) Calcio: Fedriga-Anzil, grande soddisfazione per trionfo Under 19 Fvg

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Trieste, 27 mag – “Oggi festeggiamo un grande trionfo

calcistico a livello nazionale ma celebriamo anche la forza dello

sport che ha la capacit? di formare i cittadini del futuro. I

giovani che si impegnano in qualsiasi disciplina imparano a fare

sacrifici, ad accettare le sconfitte, a rialzarsi dopo una caduta

e a superare tante difficolt?. Tutte esperienze che aiutano a

crescere e a comprendere il significato di far parte di una

squadra, di una societ? o di una comunit? come quella del Friuli

Venezia Giulia”.

Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore Massimiliano

Fedriga durante la cerimonia di premiazione della rappresentativa

di calcio Under 19 del Friuli Venezia Giulia che recentemente ha

conquistato in Sicilia l’edizione 2025 del Torneo delle Regioni.

Con il brand “Io sono Fvg” sulla maglia, la formazione guidata da

Roberto Bortolussi ha saputo superare in finale i pari et? del

Piemonte Valle d’Aosta, campioni in carica.

“Lo sport ? uno straordinario veicolo promozionale – ha

sottolineato Fedriga -. Il nostro brand abbinato alle principali

realt? professionistiche del Friuli Venezia Giulia sta

registrando risultati sorprendenti per il nostro territorio”.

“La nostra Amministrazione – ha aggiunto il governatore – sta

investendo risorse ingenti per sostenere tutto il mondo dello

sport con una particolare attenzione alle societ?

dilettantistiche. Continueremo a supportare questo grande

movimento che rappresenta una bandiera per la nostra regione”.

Presente alla cerimonia anche il vicegovernatore con delega allo

Sport Mario Anzil che ha voluto fare i complimenti alla

formazione Under 19 che ha conquistato il titolo nazionale.

“Oltre a testimoniare la nostra gioia per questo brillante

risultato, non possiamo che essere felici per l’ottimo stato di

salute del calcio giovanile in Friuli Venezia Giulia, una regione

che ha dato tanti campioni alla Nazionale e alla serie A. Una

tradizione che continua – ha ricordato Anzil – visto che solo

pochi giorni fa Alex Meret ha vinto lo scudetto con il Napoli e

Pietro Comuzzo della Fiorentina ha segnato il suo primo gol nel

massimo campionato”.

“Siamo convinti – ha detto il vicegovernatore – che anche questi

giovani calciatori dell’Under 19 che raggiunto questo obiettivo

cos? prestigioso in futuro sapranno portare in alto il nome della

nostra Regione”.

Nel corso della cerimonia, organizzata dal Comitato regionale

della Lega nazionale dilettanti, il governatore Fedriga ha anche

consegnato una targa speciale del Friuli Venezia Giulia al

presidente Giancarlo Abete.

ARC/RT/ma

272102 MAG 25