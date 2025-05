(ACON) LAVORO. GRILLI (FP): VALORIZZARE FIGURA EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 (ACON) Trieste, 27 mag – “Ho presentato una mozione per

impegnare il presidente e la Giunta regionale a sostenere nelle

sedi competenti, anche a livello nazionale, il riconoscimento e

la valorizzazione della figura professionale dell’educatore

socio-pedagogico”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del gruppo

Fedriga presidente Carlo Grilli impegnato oggi in conferenza

stampa insieme a Moreno Castagna presidente regionale Apei

(Associazione pedagogisti ed educatori socio-pedagogici italiani).

“Con questo documento – prosegue Grilli -, sollecitato anche

dagli operatori, ho voluto evidenziare quanto l’esercizio della

professione di educatore professionale socio-pedagogico implica

rilevanti responsabilit? connesse alla gestione di situazioni di

fragilit? e, spesso, di disagio psico-sociale, dovendo tale

figura operare anche in contesti caratterizzati da forti tensioni

e criticit?”.

“Considerato che tale figura professionale ? ordinariamente

costretta a svolgere i propri compiti in condizioni di turnazione

irregolare e continuativa e in circostanze connotate da forte

impatto psicologico e notevole impegno fisico, implicanti

significativo coinvolgimento emotivo e considerevole rischio di

burnout, ? importante sostenere iniziative che valorizzino tale

figura: da qui la richiesta di inclusione nell’elenco dei lavori

usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67

recante ‘Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma

dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183’ per far

conseguire al riconoscimento della gravosit? del lavoro

l’agevolazione consistente nella possibilit? di quiescenza

anticipata (oltre al sostegno anche finanziario) per programmi

che assicurino un adeguato supporto psicologico agli educatori

socio-pedagogici a cura di operatori professionisti, attivando

iniziative di prevenzione, nonch? di supervisione e

accompagnamento durante il servizio svolto che siano contribuite

da finanziamenti pubblici, in primis regionali”, conclude la nota.

