IL SENATORE CANTALAMESSA SI TINGE I CAPELLI DI TRICOLORE IN DIRETTA SU RADIO1 PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 *IL SENATORE CANTALAMESSA SI TINGE I CAPELLI DI TRICOLOR**E IN DIRETTA SU

RADIO1 PER LO SCUDETTO DEL NAPOLI (VIDEO)*

*Il leghista, presidente del Napoli Club Montecitorio, mantiene fede al

fioretto fatto a Un Giorno da Pecora e torna in studio a Radio1 per farsi

tingere, in diretta, i capelli. “Mi vergogno come un sorcio ma una promessa

è una promessa”, dice a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.*

Lo aveva promesso prima dell’ultima partita di campionato e oggi ha

mantenuto quanto detto. Il senatore leghista Gianluca Cantalamessa,

presidente del Napoli Club Montecitorio e tifosissimo azzurro, oggi è

venuto negli studi di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, per tenere fede

al fioretto fatto qualche giorno fa, quando aveva detto ai conduttori che

pur di vincere il quarto scudetto sarebbe stato disposto a tingersi i

capelli col tricolore. Detto, fatto. Dopo il trionfo partenopeo all’ultima

giornata, oggi Cantalamessa ha accettato di farsi tingere entrambi col

tricolore da entrambi i lati della testa, sfoggiando un look in linea coi

grandi festeggiamenti che si stanno tenendo nella sua città. Ogni promessa

è debito quindi, e, come si può vedere dalle foto e dal video, si è

lasciato tingere ai lati della testa. “Come mi vedo dopo questo fioretto?

Mi sto vergognando come un sorcio – ha ammesso scherzando il senatore a Un

Giorno da Pecora -, ma una promessa è una promessa. E per la Champions sono

disposto a farmi tutti i capelli blu con le stelline dorate dell’Ue!”

*VIDEO / CLICCA QUI PER G. CANTALAMESSA A UN GIORNO DA PECORA:*

https://www.transferxl.com/it/download/08j6zx2m0hKW4V

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*

*mail?*