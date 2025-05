(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Dolly Noire e Sony uniscono le forze per il lancio dei nuovi speaker ULT POWER SOUND Il mondo dello streetwear e del rap incontra la potenza del suono: Dolly Noire e Sony annunciano una collaborazione per il lancio dei nuovi speaker della serie ULT POWER SOUND, pensati per chi ama vivere la musica con bassi potenti che portano in profondità in ogni brano. Un progetto che fonde quindi tecnologia, musica e lifestyle urbano.

Contatto

Indirizzo [https://press-cdn.prezly.com/public/email/icons/footer-address.png] Via Angelo Rizzoli,4

20132 Milano