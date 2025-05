CS ABRUZZO-AMMINISTRATIVE, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

*ABRUZZO-AMMINISTRATIVE, TESTA (FDI): RISULTATI IMPORTANTI, FDI E CDX

CONQUISTANO L’ABRUZZO*

*”Questa tornata elettorale conferma la crescita di Fratelli d’Italia e

della nostra coalizione, con risultati eccezionali nei principali comuni al

voto. Un plauso va a **Luca Tirabassi**, eletto sindaco di Sulmona al primo

turno, e ad **Angelo Di Nardo** che con una squadra forte e credibile

accede al ballottaggio a Ortona. Due successi che testimoniano la fiducia

degli abruzzesi nella nostra visione politica. Un grande riconoscimento va

anche a Bussi e Carsoli: a Bussi il nuovo sindaco, **Paolo Salvatore**,

nostro iscritto, e a Carsoli Loreto Alessandro Marcangeli, *che* porteranno

avanti con determinazione il lavoro di Fratelli d’Italia sul

territorio. **Fratelli

d’Italia si conferma il primo partito in Abruzzo, con risultati che

rafforzano il lavoro della nostra classe dirigente e dimostrano il grande

apprezzamento per il progetto politico che stiamo costruendo. Il

radicamento di Fratelli d’Italia e della nostra coalizione nei comuni

abruzzesi è ormai evidente: è il frutto del lavoro di uomini e donne che

ogni giorno si impegnano per la comunità, costruendo una proposta politica

seria e orientata al futuro. Ora avanti con entusiasmo, consapevoli della

responsabilità che ci è stata affidata, ancora una volta dai cittadini”. *Così

il *vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, on.** Guerino Testa*,

commenta l’esito delle amministrative.

