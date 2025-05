[Comune Palermo] Emergenza cinghiali a Partanna Mondello. Dichiarazione assessore Ferrandelli

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 «In merito all’emergenza cinghiali a Partanna Mondello il mio Assessorato è

in costante contatto con il Dipartimento dello sviluppo rurale e

territoriale della Regione Siciliana e con il comando del Corpo Forestale,

che si sono già attivati effettuando un primo intervento e uno nuovo è

programmato per oggi. Stiamo monitorando in maniera costante gli eventi in

stretto raccordo con la Circoscrizione, i consiglieri intervenuti, il

nucleo benessere animale della Polizia Municipale e l’Asp».

Lo dichiara l’assessore al Benessere Animale del Comune di Palermo,

Fabrizio Ferrandelli.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo