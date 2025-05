[Comune Palermo] Dichiarazione consiglieri Terrani (forza Italia) e Leto (fratelli d’Italia) – Martedì mattina inizierà l’intervento di pulizia straordinaria con pala meccanica nel litorale di Romagnolo

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

Martedì mattina inizierà l’intervento di pulizia straordinaria con pala

meccanica nel litorale di Romagnolo

“Martedì mattina, grazie all’intervento dell’Assessorato Mare e Coste,

arriverà la pala meccanica sul litorale di Romagnolo per dare inizio ai

lavori di pulizia e bonifica della spiaggia. Questo è il risultato del

dialogo costante tra il Consiglio Comunale di Palermo e l’Assessore

all’Ambiente guidato da Pietro Alongi, che ringraziamo per l’impegno e

l’attenzione verso il territorio.

Continuiamo a lavorare per la nostra Costa Sud di Palermo – così dichiarano

i consiglieri comunali Pasquale Terrani e Teresa Leto”.