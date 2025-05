[Comune Palermo] Accordo Comune-Unipa – Dichiarazione presidente IV Commissione consiliare

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 «l campo di calcio ex Milanello di via Ernesto Basile rivivrà grazie

all’accordo fra il Comune di Palermo e l’Università.

Viene così restituita alla città un’importante area che per tanti anni ha

visto numerosi ragazzi giocare e socializzare.

Grazie al nuovo protocollo, il Cus potrà promuovere attività sportive

aperte a tutta la cittadinanza, e presenteremo una mozione affinché si dia

spazio anche alle fasce più deboli della popolazione.

Lo sport deve essere accessibile a tutti e non creare alcuna preclusione».

Lo dichiara il consigliere DC Salvatore Imperiale, presidente della IV

Commissione consiliare.

