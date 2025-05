Comunicato: In occasione del Parma Street Food Festival tornano i tour guidati gratuiti dell’Oltretorrente

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Parma, 25 maggio 2025 – In occasione dello Street Food Festival, in programma a Parma dal 30 maggio al 2 giugno, l’Oltretorrente si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ciclo di visite guidate gratuite, pensate per far riscoprire uno dei quartieri più affascinanti e autentici della città. L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di Confesercenti Parma, coinvolgerà guide turistiche abilitate che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle storie, dei monumenti e dei luoghi simbolici dell’Oltretorrente, attraverso percorsi tematici capaci di intrecciare memoria storica, aneddoti e bellezza urbana. Un’esperienza culturale gratuita, che arricchisce l’atmosfera conviviale e vivace del Festival.

“Desideriamo valorizzare l’Oltretorrente con esperienze accessibili e di qualità, che uniscano cultura e partecipazione – afferma Antonio Vinci, direttore di Confesercenti Parma. Crediamo nel potere del racconto e della storia per creare legami tra luoghi e persone. I tour gratuiti sono pensati per far conoscere Parma da prospettive insolite e coinvolgenti”.

Il programma prevede un’ampia varietà di proposte, a partire da venerdì 30, con il tour “L’Oltretorrente dal Medioevo al Novecento” guidato da Giulia Marinelli, che porterà il pubblico in un viaggio nel tempo lungo le strade dell’Oltretorrente. Sabato 31 sarà una giornata intensa: la mattina Monica Vanin guiderà il tour “Miseria e Nobiltà”, con partenza dalla Chiesa dell’Annunziata e arrivo al Parco Ducale, mentre nel tardo pomeriggio Giovanni Bosi racconterà le drammatiche vicende del quartiere durante la guerra con il tour “Bombe sull’Oltretorrente”. Domenica 2 giugno, secondo appuntamento con “Miseria e Nobiltà”, a cui si aggiungono due originali percorsi curati da Giacomo Galli: al mattino “Parma vista dalla Parma” e nel pomeriggio “I Templari a Parma”, dedicato ai misteri e ai simboli legati alla presenza templare in città.