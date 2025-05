(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Università. Piccolotti (Avs): “Il Governo e le istituzioni europee devono

potenziare le borse di studio per i palestinesi promosse dalle università

italiane”

Il progetto IUPALS, promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane e dal Rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, va

nella giusta direzione: quella di dare una possibilità agli studenti

universitari palestinesi di venire nel nostro Paese e studiare nelle nostre

università. Si tratta di un’iniziativa che dovrebbe essere potenziata e

finanziata dal Governo italiano attraverso corridoi umanitari da Gaza e

dalla Cisgiordania, nonché sostenuta dalle istituzioni europee, estendendo

il programma Erasmus+ anche agli studenti palestinesi, come già è stato

fatto per quelli ucraini.

E’ l’appello che lancia Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra.

Il progetto IUPALS – spiega la deputata rossoverde della Commissione

cultura a Montecitorio – non risolve la catastrofe umanitaria provocata dal

criminale di guerra Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania, ma è un segnale

forte di solidarietà con un popolo martoriato e con i suoi giovani che

devono tornare ad avere il diritto di guardare al proprio futuro e a quello

della Palestina.

Nel deserto della diplomazia europea, in assenza delle necessarie sanzioni

ad Israele, nel contesto di un clima di sostanziale omertà sui gravissimi

crimini contro l’umanità compiuti dal Governo Netanyahu, la solidarietà

internazionale legata al mondo della cultura, promossa con il progetto

IUPALS – conclude Piccolotti – è un terreno importante d’azione che va

allargato anche ad altri settori.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma 24 maggio 2025