Comunicato Stampa 1847/2026 Sicurezza idraulica del Guà. Domani a Roveredo incontro con l’assessore Venturini e il sindaco Pastorello

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Sicurezza idraulica del Guà. Domani a Roveredo incontro con l'assessore Venturini e il sindaco Pastorello
REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
Sicurezza idraulica del Guà. Domani a Roveredo incontro con l'assessore Venturini e il sindaco Pastorello
(AVN) – Venezia, 20 ottobre 2026
Domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 10.30 a Roveredo di Guà (Vr), l'assessore regionale alla Protezione Civile e all'Ambiente Elisa Venturini, insieme al sindaco Antonio Pastorello, farà il punto sugli interventi per la sicurezza idraulica del fiume Guà.
Saranno illustrate le opere in esecuzione e in progettazione tra Cologna Veneta e Roveredo, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro, destinati al consolidamento degli argini e al contrasto delle filtrazioni.
I giornalisti e gli operatori dell'informazione sono invitati a partecipare.
(PROTEZIONE CIVILE)
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