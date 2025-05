Uispress n. 20 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 23 maggio 2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

Move Week 2025 per il benessere: muoversi aiuta la salute mentale. Si parte lunedì 26 maggio in tutta Europa

Al via la XIV edizione di Move Week: movimento, sostenibilità e apertura a qualsiasi tipo di evento che al centro abbia il benessere e l’attività fisica sono le caratteristiche distintive della Move Week. Quest’anno Move Week punta i riflettori sui benefici dell’attività fisica anche a livello di salute mentale: Let’s MOVE for Mental Health è lo slogan europeo.

Per questo la grafica ufficiale della campagna europea è associata al progetto europeo ABC-Mental Healt, che in Italia vede l’Uisp in prima fila e coinvolge tre regioni italiane: Emilia Romagna, Piemonte, Puglia.

Move Week si terrà in 15 paesi europei tra i quali l’Italia dove l’Uisp è capofila e punto di riferimento per la realizzazione di 131 eventi, in 81 diverse città del nostro Paese, da Aosta a Siracusa.

“La Move Week rende concreta l’idea che abbiamo di transizione sportiva, ovvero mettere al centro dell’interesse dell’opinione pubblica e delle istituzioni, l’attività fisica, il benessere e la socialità delle persone e farne un grande valore europeo, condiviso dalle istituzioni e dalle associazioni di terzo settore”, dice Tiziano Pesce, presidente nazionale UispLeggi l’articolo

Cooperazione e sport sociale: il racconto della missione nei campi Saharawi di Daniela Conti e Ilaria Nobili

Dal 10 al 17 maggiouna delegazione Uisp è stata nei campi Saharawi per dare il via al nuovo progetto di cooperazione internazionale che la vede impegnata al fianco del ministero saharawi della gioventù e dello sport.

“Si è trattato di una prima missione esplorativa – racconta Daniela Conti, responsabile Politiche per la cooperazione e l’interculturalità Uisp – mirata a conoscere le esigenze degli insegnanti locali e i possibili ulteriori interventi da mettere in campo. Per noi è stata un’esperienza totalizzante, che ci ha permesso di condividere la vita quotidiana con una comunità intera, estremamente accogliente e molto colta”.

Ilaria Nobili e Gianluca Pianigiani, operatori Uisp Roma, hanno intrattenuto i rapporti con gli insegnanti e le insegnanti, 25 in tutto, provenienti dai cinque campi profughi del territorio. “Abbiamo trasmesso nuove metodologie di insegnamento rivolte ai bambini e giovani – racconta Nobili – percorsi di educazione attraverso il gioco e lo sport, che propongono il movimento come strumento di inclusione, socializzazione e apprendimento”Leggi l’articolo

Nuove tappe per il Giro dei Bimbi con Uisp e Conad. Prosegue il tour parallelo al Giro d’Italia

L’Uisp dedica il mese di maggio alle due ruote, e alle classiche manifestazioni in bicicletta come Bicincittà, quest’anno si è aggiunto anche “Il Giro dei Bimbi”, l’iniziativa promossa da Conad con la partnership sportiva dell’Uisp. Per tutto il mese si succederanno appuntamenti nelle città italiane che anticipano il passaggio del Giro d’Italia: 25 tappe con il coinvolgimento di 21 Comitati territoriali Uisp e del Settore di attività nazionale Ciclismo Uisp, per un’esperienza unica rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni.

In questi giorni sta proseguendo il viaggio de Il Giro dei Bimbi che venerdì 16 maggio è arrivato a Castelnovo Ne’ Monti (Re) e sabato 17 maggio a Viadana (Mn), raccogliendo l’interesse di molti bambini che hanno effettuato un percorso fatto di slalom e ostacoli. Domenica 18 il Giro ha fatto tappa a Modena, lunedì 19 maggio a Rovigo, mercoledì 21 a Ponzano Veneto (Tv), il 22 a Gorizia (GUARDA LE FOTO) e venerdì 23 a San Vito al Tagliamento (Pn); il 24 maggio la carovana rosa è attesa a Carmignano di Brenta (Pd) e domenica 25 maggio a Dro (Tn)Leggi l’articolo

Alleanze e buone pratiche per promuovere la salute a tutte le età. Parla Massimo Gasparetto

Sabato 17 maggio Uisp Rovigo ha dedicato una giornata intera a salute e benessere per tutte le età, con la festa del progetto integrato, dedicato ad adulti e anziani, che si è svolta al Palazzetto dello sport della città.

In occasione del seminario è intervenuto Massimo Gasparetto, responsabile Politiche per la promozione della salute e welfare Uisp, che ha tratteggiato la strategia dell’associazione sul tema salute per il prossimo mandato, partendo dalla buona pratica rappresentata dal progetto rodigino. “La Uisp da sempre si occupa di promuovere il diritto di fare sport per tutte le persone – ha detto Gasparetto – anche quelle che si trovano ai margini della società, sono fragili o semplicemente non rappresentano il bello del gesto sportivo. Questo impegno negli ultimi 10 anni ci ha permesso di stabilire relazioni con le Regioni in molte parti d’Italia, per contribuire alla realizzazione dei Piani Regionali di Prevenzione”

Innovazione e futuro nello sport: lanciata la call for ideas del contest Tran-Sport, nell’ambito del festival Asvis

Si è svolto martedì 20 maggio l’incontro online che ha segnato il lancio ufficiale del contest Tran-Sport, promosso dalla Uisp con il sostegno del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 promosso da ASviS. Un’occasione pubblica di confronto e lancio, moderata da Chiara Meoli del Forum del Terzo Settore, che ha coinvolto esperti, partner progettuali e realtà già attive nel campo dell’innovazione sportiva.

Ad aprire i lavori è stato Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, che ha inquadrato il contest nel percorso avviato dal progetto Tran-Sport, pensato per affrontare le disuguaglianze di accesso allo sport e le conseguenze delle crisi recenti. Sono poi intervenuti Serena Sanna, Simurg Ricerche; Barbara Burchi, Innolabs Srl; Michele Adriano Totaro e Filomena Patella di ASD Filosport; Marco Conese, di E_Muvt Leggi l’articolo

Vivicittà Porte Aperte: il 28 maggio la storica corsa Uisp si svolgerà nella casa circondariale Rebibbia femminile

Partecipazione e solidarietà: la Uisp Roma anche per questa stagione sportiva porterà la propria corsa principe tra le mura della casa circondariale di Rebibbia Femminile. Mercoledì 28 maggio, si terrà Vivicittà-Porte Aperte, evento che coinvolgerà la sezione femminile del carcere in staffette e prove di velocità. L’ingresso è previsto alle 14.45 e l’inizio delle gare alle 15.30 circa, con la partecipazione di circa 60 ragazze detenute e 15 podisti Uisp esterni.

“Per l’Uisp Roma tornare ad organizzare Vivicittà a Rebibbia è motivo di grandissima soddisfazione – dice Simone Menichetti, presidente Uisp Roma – Vivicittà rappresenta il culmine della nostra stagione di attività a Rebibbia Femminile, che prende il via ad ottobre con i corsi di danza sportiva e pallavolom a cui participano circa 90 detenute. Poter offrire alle ragazze detenute un momento di gioco, di sport, di svago attraverso l’organizzazione della nostra manifestazione è, per tutte e tutti noi, motivo di grande orgoglio”Leggi l’articolo

Anche l’Uisp a RiminiWellness: il 29 maggio workshop su “Sport e sostenibilità, la sfida per vincere il futuro”

Con il nuovo claim “Face Your Shades” (Valorizza le tue sfumature), la 19° edizione di RiminiWellness che si svolgerà alla Fiera di Rimini e lungo la Riviera, promossa da Italian Exhibition Group (Ieg) e in programma dal 29 maggio al 1 giugno 2025, rinnova l’appuntamento per il mondo del fitness, dello sport e del benessere rendendo il territorio un vero e proprio distretto del wellness.

Anche l’Uisp sarà presente con Tiziano Pesce, presidente nazionale dell’associazione, che il 29 maggio alle ore 15 prenderà parte al workshop: “Sport e sostenibilità, la sfida per vincere il futuro”, spazio di confronto organizzato da RiminiWellness, Ecomondo ed EcopneusLeggi l’articolo

Sport, gioco e spazio pubblico: il progetto SportUP a Matera anima periferie e scuole

A Matera il progetto SportUP ha trovato casa in spazi aperti, palestre scolastiche e cortili urbani. Luoghi che, grazie alla rete costruita tra scuola, associazioni e territorio, si sono trasformati in laboratori di movimento, incontro e cittadinanza. Promosso da Uisp e finanziato da Sport e Salute, SportUP è attivo in 17 regioni e 18 città italiane, con l’obiettivo di ridurre la sedentarietà e contrastare il drop-out sportivo tra i più giovani, offrendo gratuitamente attività fisiche strutturate, accessibili e continuative.

Le proposte sono partite a metà febbraio e proseguiranno fino a fine giugno, coinvolgendo circa 60 ragazze e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, grazie a un calendario settimanale di attività che ha saputo valorizzare le diverse fasce d’età e contesti sociali. “Le attività hanno contribuito a creare un ambiente sano e inclusivo dove ragazzi e ragazze hanno potuto intessere nuove relazioni”, spiega Peppe Pecora, coordinatore delle attività per Uisp MateraLeggi l’articolo

Tran-Sport: i Living Lab a Messina e Gorizia. Incontri e riflessioni per promuovere la transizione sportiva

Il progetto Tran-Sport prosegue sul territorio con le azioni mirate a promuovere la transizione sportiva in tutto il Paese.

I Comitati Uisp Friuli Venezia Giulia e Gorizia hanno promosso un Living Lab condiviso nella giornata di giovedì 22 maggio: “Partiamo dalla collaborazione attiva tra amministrazioni, enti di ricerca e innovazione, imprese, associazioni del terzo settore sportivo – ha detto la presidente regionale Uisp, Sara Vito – per creare e consolidare un network operativo di soggetti, con l’obiettivo di concretizzare proposte e idee nei PIUST-PIani Urbani per la tranSizione sporTiva”. GUARDA IL VIDEO DELL’INCONTRO

Lunedì 19 maggio Uisp Messina ha organizzato un appuntamento presso Villa Dante, in occasione del Festival della Sostenibilità Messina 2030. Il Living Lab ha voluto esplorare le dimensioni e le connessioni tra lo sport e le politiche sociali, ambientali e economiche. È stato ribadito e illustrato il potenziale dell’attività sportiva in ogni sua forma, anche nel contesto dei 17 obiettivi strategici dell’Agenda 2030 dell’Onu. GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICALeggi l’articolo

Grande attesa per la 44^ edizione della StraBologna. La manifestazione podistica Uisp si terrà il 25 maggio

Uisp Bologna dà appuntamento alle 10.30 di domenica 25 maggio per la StraBologna, rivolta a tutte le persone che amano fare sport in compagnia, correndo o camminando nel centro della città. “LaStraBologna mette insieme tanti eventi, animando Piazza Maggiore con esibizioni di balli, con le finali di StraBologna Scuole e con tante altre iniziative – ha detto Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna – Novità di questa edizione, la partenza sarà da Piazza Galvani, lungo i portici del Pavaglione. Come sempre ci saranno tre percorsi, mini, medio e lungo, per tutti e tutte le persone ma a misura di ciascuno”.

L’evento avrà una durata di tre giorni, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, durante i quali in Piazza Maggiore e Piazza Nettuno sarà operativo e aperto a tutti il villaggio espositivoLeggi l’articolo

Il progetto SIC! in tutta Italia: sport, territori e parole contro le discriminazioni. Le iniziative nelle città

Si stanno svolgendo dal nord al sud del Paese le iniziative legate al progetto Uisp SIC! – Sport, Integrazione, Coesione. I Comitati Uisp coinvolti stanno portando avanti l’impegno contro ogni forma di discriminazione attraverso tornei, incontri, laboratori e attività culturali.

Mercoledì 21 maggio a Genova, presso il Museo del Genoa, si è tenuta la conferenza stampa di aggiornamento del percorso genovese del progetto. GUARDA IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPAMercoledì 21 maggio è stata una giornata di incontro e scambio anche per Uisp Roma che ha coinvolto quattro classi del Liceo Maria Montessori in una mattinata di formazione e attività all’Impianto Fulvio Bernardini. Il coinvolgimento delle scuole prosegue anche in Lombardia, dove Uisp Monza, ha condotto un workshop sul tema delle discriminazioni nello sport, seguito da una giornata di attività e riflessione collettiva, con il coinvolgimento di due classi del Liceo sportivo Achille Mapelli.

Nei prossimi giorni proseguiranno le iniziative in diversi territoriLeggi l’articolo

L’Almanacco Antirazzista Uisp al via nel fine settimana con le iniziative di Firenze e Torino

Nel prossimo fine settimana si terranno, a Firenze e Torino, due importanti appuntamenti che rientrano all’interno del calendario di iniziative dell’Almanacco Antirazzista Uisp.

Sabato 24 e domenica 25 maggio a Firenze, presso il parco dell’Argingrosso, si terrà “Aspettando i Mondiali Antirazzisti”, prologo della manifestazione “Mondiali Antirazzisti Firenze”, che si terrà il 21 settembre al Parco delle Cascine. Il 24 maggio la giornata sarà caratterizzata dal torneo misto di pallavolo, seguito da laboratori sull’antirazzismo tenuti dall’associazioni Spazio Co-Stanza.

Domenica 25 maggio a Torino ci sarà invece la giornata inaugurale del Festival di Balon Mundial, il torneo antirazzista nato nel 2007 con l’dea di creare ogni anno uno spazio unico nel territorio capace di far incontrare i migranti e i residenti, e che andrà avanti fino al 29 giugno. Quest’anno è prevista la partecipazione di 24 squadre al torneo di calcio a 11 maschile e di 15 squadre femminili e 6 maschili al torneo di calcio a 5Leggi l’articolo

A Torino il meeting internazionale di Icehearts Europe. Tre giorni di confronto, scambio e partecipazione

A Torino si sta svolgendo la tappa italiana degli International Meeting di Icehearts Europe. Il progetto, ispirato al modello finlandese e coordinato da ISCA, promuove l’inclusione fra bambine e bambini, ragazze e ragazzi attraverso lo sport e la relazione educativa, ed è attivo in otto Paesi europei.

Nel pomeriggio del 22 maggio, i partner europei hanno partecipato alle attività dei gruppi Icehearts di Torino: “Quello che abbiamo visto qui è semplicemente molto bello – ha commentato Daniela Conti, coordinatrice nazionale del progetto e responsabile politiche per l’interculturalità e la cooperazione Uisp – I mentors hanno costruito con i ragazzi e le ragazze un rapporto autentico, basato sulla fiducia. In alcuni casi anche le famiglie hanno trovato in loro un riferimento prezioso”

GUARDA LA GALLERIA CON LE FOTO DELLE ATTIVITA’Leggi l’articolo

Sport e memoria: Uisp Brescia ricorda Piazza della Loggia con una corsa e una camminata

Il 28 maggio è alle porte e per la città di Brescia si avvicinano le commemorazioni di una delle stragi più terribili della storia del nostro Paese: la Strage di Piazza della Loggia.

Come ogni anno il Comitato Uisp sarà presente in piazza per la cerimonia ufficiale, con una delegazione che porterà una corona di fiori al monumento in ricordo delle vittime. In aggiunta, quest’anno, si terrà una camminata e corsa ludico motoria che partirà da Campo Marte per arrivare in Piazza Loggia.

Uisp Brescia, con ANPI, Fiamme Verdi, Casa della Memoria e con il sostegno e il contributo del Comune di Brescia ha lanciato l’iniziativa “Sport e Memoria. Per non dimenticare”. “Credo che ogni bresciano, anche coloro che non potevano, per età anagrafica, essere presenti in quegli anni, sente il peso di quanto accaduto, soprattutto quel giorno – ha raccontato Paola Vasta, presidente Uisp Brescia – La nostra città porta ancora una cicatrice: tenere alta l’attenzione e non permettere a nessuno di dimenticare il passato, è l’unico modo per sperare che non si ripetano gli stessi errori”

Bob Morse ai giovani di Varese: “Credete ai vostri sogni”. La leggenda del basket parteciperà alle finali Uisp

Le Finali dei Campionati Under e Senior di pallacanestro organizzati dalla Uisp Varese, che si svolgeranno al palazzetto di Malnate il 31 maggio e il 1 giugno, saranno una grande festa dello sport e della solidarietà. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al Villaggio del Fanciullo di Morosolo, Società Cooperativa Sociale che da oltre cinquant’anni si occupa di accoglienza, supporto alla genitorialità, tutela del benessere dei minori e accompagnamento all’autonomia dei nuclei accolti.

A rendere speciale l’occasione sarà la presenza di Bob Morse, leggenda del basket europeo e cittadino onorario di Varese, che parteciperà come ospite d’eccezione: “L’Uisp fa un lavoro straordinario nel promuovere lo sport come inclusione sociale ed educazione – ha detto Morse – Organizzazioni come questa mantengono vivo lo spirito sportivo nei giovani, offrendo loro un’alternativa sana e positiva”Leggi l’articolo

I prossimi appuntamenti con i corsi di formazione Uisp su tutto il territorio nazionale

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Uisp Genova al Porto Antico per la Festa dello sport, giunta alla 21^ edizione

A Genova torna il tradizionale appuntamento con la Festa dello sport, che permetterà a migliaia di giovani (e non solo) di provare oltre 100 attività e pratiche sportive, tutte come sempre completamente gratuite, guidati da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra associazioni ed enti sportivi, nelle aree distribuite sugli oltre 140.000 metri quadrati, da Piazza Caricamento a Calata Gadda, passando per Calata Falcone e Borsellino, Piazzale Mandraccio, Porta Siberia e lungo tutti i Magazzini del Cotone. Numerosi anche gli eventi e le esibizioni a cui assistere sui 4 palchi allestiti.

Anche quest’anno Uisp Genova sarà partner della rassegna che andrà in scena al Porto Antico. L’evento di lancio sarà il Galà della Danza in programma venerdì 23 maggio, a partire dalle ore 20.30, alla Piazza delle Feste.

Si proseguirà sabato 24 maggio con il Galà delle Discipline Orientali e il 25 maggio con Il Miglio Blu, gara podistica competitiva di 1,609 km che si svolge intorno ai Magazzini del Cotone (a partire dalle 9) seguito dal Mini Miglio per i più piccoli. In Piazza delle Feste, nella mattinata di domenica, ritornerà anche il Trofeo Uisp di judoLeggi l’articolo

Terzo settore, oltre il fare: il 28 maggio a Roma l’Assemblea del Forum e il mPremio Fiaschi

“Il Terzo settore oltre il fare” è il titolo dell’assemblea del Forum Terzo Settore che si svolgerà mercoledì 28 maggio, a partire dalle 10 presso l’Auditorium Rieti di Roma (Via Rieti 13). L’appuntamento vedrà, nella prima parte, la consegna della prima edizione di “Terzo-Premio Claudia Fiaschi”, il bando promosso dal Forum Terzo Settore in collaborazione con Corriere Buone Notizie, dedicato alla memoria di Claudia Fiaschi, scomparsa lo scorso anno.

La seconda parte della mattinata vedrà la presentazione del volume “Il terzo settore oltre il fare” con cui il Forum Terzo Settore, attraverso i contributi di alcuni dei principali protagonisti e osservatori dell’evoluzione sociale degli ultimi decenni, intende contribuire al rafforzamento culturale e identitario del terzo settore. Il volume si inserisce tra le iniziative messe in campo dal Forum Terzo Settore in occasione del trentesimo anniversario della manifestazione “La solidarietà non è un lusso”Leggi l’articolo

Anche quest’anno puoi donare il tuo 5×1000 all’Uisp: per i diritti e la coesione sociale

Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il modello 730/2025 precompilato per la visualizzazione, per le modifiche e l’invio si partirà dal 15 maggio e si avrà tempo fino alla scadenza del 30 settembre ed entro il 31 ottobre per il modello Redditi Persone Fisiche.

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno.

Perché sostenere l’Uisp? Al centro della Uisp c’è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e valorizzare.

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tvLeggi l’articolo

Sport sociale e per tutti Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: L’Uisp prepara l’avvio della nuova stagione dei Centri Estivi Multisport; Dal campo alla cronaca: contrastare sessismo e razzismo nello sport; Comunicazione Uisp: le news più lette degli ultimi giorni; Icehearts a Genova: crescere insieme tra scuola, sport e relazioni; Il valore sociale dello sport attraverso la danza: la proposta UispLeggi l’articolo

