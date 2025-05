(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

**GLI ITALIANI VOGLIONO LA TUTELA DELLA NATURA**

**per 9 intervistati su 10 la salvaguardia di habitat e specie**

**deve essere una priorita’ dell’agenda politica.**

**La Lipu presenta il sondaggio realizzato da SWG in occasione dei 60 anni dell’associazione.**

**Natura come fonte di benessere emotivo, rondine come simbolo nazionale: profondo è il legame dei cittadini con la natura e forte la richiesta di protezioni effettive.**

**Plebiscito contro il disegno di legge del Governo che liberalizza la caccia: “7 italiani su 10 dicono di no”.**

**IL SONDAGGIO E’ DISPONIBILE AL LINK**

[https://f5i0t.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBmnl4adyKQUZDTgQy/dM6pdcfTkJBk](https://f5i0t.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uh5OywyHIc9AhQHbU/GGhLtKyCLbu0)

Tutela degli habitat naturali e delle specie, aree protette, cultura ecologica, contrasto del bracconaggio e della caccia diventino priorità nell’agenda politica nazionale. Lo chiedono gli italiani intervistati in un **sondaggio commissionato dalla Lipu alla Swg sul*****Rapporto degli italiani con la biodiversità e l’avifauna*****,** presentato oggi nella sede nazionale della Lipu, a Parma, in occasione delle celebrazioni per i 60 anni dell’Associazione.

Il sondaggio, i cui risultati completi sono disponibili sul sito [www.lipu.it](https://f5i0t.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13Ewa1lo7oWJrxRz1E/ZelGHuF2lT2q), rivela come **oltre 9 italiani su 10 (93%) chiedono alle istituzioni di dare priorità alla tutela della natura** e, in special modo, alla tutela degli habitat naturali (67%), all’educazione ambientale e cultura ecologica (64%), all’incremento delle aree protette (56%), alla riduzione dei pesticidi (54%), alla lotta contro bracconaggio e caccia illegale (50%).

Un quesito aggiuntivo riguarda l’annunciato **disegno di legge del Governo sulla liberalizzazione della caccia**, di cui è circolata la bozza. Ben il **69% degli intervistati si è dichiarato contrario alla riforma ipotizzata,** considerando che “qualsiasi riforma della caccia dovrebbe avere come obiettivo la difesa della natura e degli animali”. Un dato reso più eloquente dall’ancora bassa informazione intorno alla vicenda.

La richiesta di tutela della natura è legata anche alla consapevolezza del ruolo che la natura svolge per il **benessere emotivo e la salute in generale**. Gli italiani considerano molto o abbastanza importante per il proprio benessere assistere a un’alba o un tramonto (94%), sentire il profumo dei fiori e apprezzarne i colori (91%), sentire lo scorrere dell’acqua (90%), avvertire la presenza degli uccelli con i loro voli e canti (85%).

Rilevanti anche i risultati che riguardano la **frequentazione delle aree naturali** da parte degli intervistati: 1 su 2 si reca in questi luoghi almeno 1 volta a settimana (47%), e 3 su 4 lo fa almeno 1 volta al mese (73%), segno di una necessità di contatto costante e benefico con la biodiversità. Un italiano su quattro, inoltre, ricerca esperienze di birdwatching nel corso delle escursioni in natura o comunque è interessato al tema.

Per il 41% degli italiani, **la rondine è la specie più amata** (davanti al pettirosso, all’aquila e ai falchi) e dovrebbe diventare il simbolo del nostro Paese. Le specie più conosciute (e riconoscibili dagli intervistati), oltre proprio alla rondine, sono i gabbiani, i gufi e i passeri.

C’è nel 41% degli **intervistati la percezione della diminuzione della presenza di uccelli comuni negli ultimi anni.** Una tendenza confermata dagli studi effettuati dalla Lipu sullo stato di conservazione delle specie che nidificano nel nostro Paese e su quelle tipiche degli ambienti agricoli, in forte calo (-33% dal 2000 ad oggi secondo lo studio “Fbi” della Lipu) a causa della distruzione degli habitat naturali, dell’uso di prodotti chimici in agricoltura e dell’intensificazione delle pratiche agricole.

“*Il sondaggio* – dichiara **Alessandro Polinori, presidente della Lipu** – *dimostra la forte considerazione che gli italiani hanno della natura e la forte esigenza che sia più tutelata e al tempo stesso più presente nella vita quotidiana, incluse le nostre città. Per questo idee come quelle dietro al disegno di legge Lollobrigida sono clamorosamente errate e, invece, programmi di ripristino e rigenerazione della natura, vedasi Restoration Law, sono essenziali e urgenti*”.

Il sondaggio è stato presentato questa mattina a Parma durante l’incontro dal titolo *Perché gli uccelli. Conservazione, ripristino e cultura di un patrimonio universale*, incentrato sulle **nuove “Iba” italiane,** il nuovissimo lavoro della Lipu che ha individuato 240 luoghi cruciali per gli uccelli selvatici del nostro paese e l’importanza che questi avranno per la nuova strategia sulla biodiversità.

Tema dell’incontro è stato inoltre l’attuazione della **Nature Restoration Law**, il nuovo Regolamento sui ripristini della natura (Nature Restoration Law), un argomento di forte attualità che vedrà impegnato nei prossimi mesi il nostro Paese nella messa a punto di un Piano nazionale. A conclusione della mattinata un emozionante intervento di **Francesco Petretti**, biologo e divulgatore, noto al grande pubblico, sul tema del “Racconto degli uccelli”. Nel pomeriggio completa il programma l’Assemblea nazionale dei Soci della Lipu, con momenti dedicati alla storia, al presente e ai programmi futuri dell’Upupa.

**NOTA METODOLOGICA**

Il sondaggio SWG per la Lipu è stato realizzato con metodologia Cawi (Computer assisted web interviews), dal 23 aprile al 5 maggio 2025, e il 21 maggio 2025, su un campione di 1200 soggetti maggiorenni e rappresentativo della popolazione reale di riferimento

IL SONDAGGIO E’ DISPONIBILE AL LINK [https://go.lipu.it/sondaggioswg](https://go.lipu.it/sondaggioswg)

Parma, 24 maggio 2025

**Ufficio stampa Lipu-BirdLife Italia**

