*Governo. Piccolotti, Avs: Il Governo ha presentato un emendamento che

permette alla PA di conservare dati dei cittadini italiani su server

stranieri. Un favore incessante ai tecno oligarchi e a Trump a spese nostre*

Poche ore fa il Governo ha presentato un emendamento al provvedimento

sull’intelligenza artificiale in cui si permette, anche alle pubbliche

amministrazioni, di far conservare i propri dati, cioè i dati dei cittadini

italiani anche su server stranieri, quindi anche sui server americani.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra.

Perché di questo stiamo parlando: stanno facendo un favore dietro l’altro a

questi tecno oligarchi a spese nostre – conclude Piccolotti – permettendo

agli Stati Uniti di fare quello che vogliono a casa nostra per non

indispettire Trump.

