(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Nota Farnesina – Italia vota a favore del secondo testo sulla situazione a Gaza all’OMS

A seguito del voto di ieri a Ginevra sulle condizioni sanitarie nei Territori Palestinesi, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha votato oggi sul secondo dei testi presentati dalla Delegazione palestinese nel corso dei lavori a Ginevra.

Il testo approfondisce la situazione umanitaria e il sistema sanitario ormai al collasso a Gaza, chiedendo l’adozione di un urgente cessate il fuoco permanente, l’accesso illimitato agli aiuti, la protezione delle strutture sanitarie e i finanziamenti internazionali per la ricostruzione e la risposta sanitaria.

Il testo è stato approvato con 114 voti a favore, 2 contrari e 15 astenuti. Come per la votazione di ieri, anche oggi la Rappresentanza Permanente italiana a Ginevra ha votato a favore.