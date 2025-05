Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 22/05/2025

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

IV commissione: sì alla omnibus e a un’audizione di persone con disabilità

Parere favorevole della commissione guidata da Deeg agli articoli di propria competenza del dlp 44/25. Programmate un’audizione delle persone con disabilità e una seduta straordinaria per esaminare il disegno di legge della Giunta sul volontariato.

