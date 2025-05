(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Terzo settore, giovedì 22 a Borgo a Buggiano (Pt) presentazione

territoriale V° rapporto

Scritto da Massimo Orlandi, mercoledì 21 maggio 2025

Il terzo settore, il suo ruolo, la sua presenza nel territorio pistoiese:

è questo il tema al centro dell’iniziativa di presentazione del quinto

rapporto sul terzo settore in programma domani, giovedì 22 maggio a Borgo

a Buggiano (Pt), presso la Pubblica assistenza Avis (Via Martiri del 16

marzo 1978).

L’iniziativa, che sarà aperta (ore 10.30) e conclusa dall’assessora

regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, permetterà una analisi

attenta dei contenuti del rapporto, ma anche un confronto in relazione alle

esperienze del territorio che saranno rappresentate da rappresentanti delle

istituzioni, funzionari, tecnici, esponenti di realtà del Terzo settore.

In Toscana gli enti del terzo settore iscritti al Runts (Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore) hanno superato quota diecimila (sono

esattamente 10.837) e sono suddivisi tra 3.200 organizzazioni volontariato

(pari al 30% del totale), 6.094 associazioni di promozione sociale (56%) e

890 imprese sociali (8%). Inoltre, sono presenti 23 enti filantropici, 5

società di mutuo soccorso e 625 altri enti del terzo settore.

Tutte queste realtà operano nei settori più diversi: dall’ambito sociale

e sanitario a quello culturale, ambientale, sportivo e della promozione dei

diritti. I volontari impegnati sono circa 260.000 cui si aggiungono oltre

ottomila dipendenti.

In provincia di Pistoia gli enti iscritti sono 827 (pari al 7,6% del totale

regionale), e tra questi 258 sono le organizzazioni di volontariato, 470 le

associazioni di promozione sociale, 59 le imprese sociali, 39 gli altri

enti del terzo settore e un ente filantropico. Infine, sono circa 15.000

sono i volontari e quasi 500 i dipendenti.