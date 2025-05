(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

21 maggio 2025

Oggi question time con i ministri Crosetto, Urso, Pichetto Fratin e Calderoli

Si svolge oggi, mercoledì 21 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a interrogazioni sul reperimento delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dell’obiettivo del 2% del rapporto tra spese per la difesa e Pil (Marattin – Misto); sull’incremento dell’obiettivo del 2% del rapporto tra spese per la difesa e Pil, a fronte della situazione in campo economico, sanitario e ambientale (Silvestri – M5S); sull’interruzione di ogni rapporto di cooperazione e accordo militare con Israele e la relativa industria bellica (Grimaldi – AVS).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative per il rilancio della produzione siderurgica presso l’ex Ilva di Taranto, al fine di garantire competitività, sostenibilità ambientale e tutela dei livelli occupazionali (Boschi – IV-C-RE); sul progetto di riconversione ambientale dello stabilimento ex Ilva, anche in considerazione delle implicazioni connesse a recenti pronunce dell’autorità giudiziaria (Bignami – FDI); sugli sviluppi della trattativa per la cessione dello stabilimento ex Ilva e sull’ipotesi di acquisizione pubblica al fine di garantire la sicurezza degli impianti, la sostenibilità ambientale e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali (Peluffo – PD-IDP); sulle ulteriori iniziative per lo sviluppo e l’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte delle imprese (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle ulteriori iniziative per favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile (Squeri – FI-PPE); sulla definizione dei criteri nazionali per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonte rinnovabile, con particolare riferimento alla determinazione degli indici massimi di saturazione (Ruffino – AZ-PER-RE).

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, risponde a un’interrogazione sul disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in relazione all’attuazione dell’autonomia differenziata (Molinari – LEGA).

