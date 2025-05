MO: Siracusano, Tajani lavora per cessate il fuoco, posizione governo chiara

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

“Sul conflitto in Medio Oriente, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha a più volte rinnovato l’appello a un cessate il fuoco e alla fine degli attacchi contro i civili.

Anche oggi, a seguito di fatti molto gravi, ha convocato l’ambasciatore di Israele per ribadire la posizione del governo italiano: fermare le operazioni militari, via libera a food for Gaza, avviare un negoziato per la liberazione degli ostaggi israeliani e favorire un cessate il fuoco che possa riaprire la strada a un processo di pace duraturo.

Nonostante le critiche strumentali dell’opposizione in Aula, la diplomazia italiana continua a lavorare con impegno, e il ministro Tajani ha sempre sostenuto la soluzione ‘due popoli e due Stati’.

La posizione del governo è tutt’altro che ambigua”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Metropolis”, su Repubblica.tv.