Comunicato stampa e rullo video – FORUMPA: INPS protagonista dei servizi per la genitorialità

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Roma, 21 maggio 2025

FORUMPA: INPS protagonista dei servizi per la genitorialità

Nell’ambito dell’edizione 2025 di ForumPA, l’INPS ha illustrato il 21 maggio alle 12.30,

i risultati del proprio impegno sempre crescente nel supporto alle famiglie con figli, mediante servizio di comunicazione innovativi, prestazioni e progetti più in linea con i bisogni, anche nell’intento di promuovere una ripresa della natalità, drammaticamente in calo con risvolti pesanti sulla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale.

Nel panel è stata offerta la panoramica delle principali prestazioni assistenziali e previdenziali a sostegno della genitorialità e degli incentivi erogati alle imprese.

Gli interventi di Alessandra Fornaci, responsabile del progetto PNRR Sistema di comunicazione personalizzato per gli utenti, e dei direttori centrali INPS, Rocco Lauria, Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità, Maria Sciarrino, Ammortizzatori sociali, Antonio Pone, Entrate, e di Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono stati stimolati da Diego De Felice, direttore centrale Comunicazione, in veste di moderatore in un percorso dall’analisi delle caratteristiche delle prestazioni erogate, degli impatti delle diverse prestazioni e dei più recenti interventi normativi fino alle anticipazioni sugli scenari futuri.

Rocco Lauria ha illustrato le principali misure in favore della famiglia e della genitorialità, richiamando alcuni dati di contesto sulla natalità e sulla composizione delle famiglie. Ha focalizzato l’analisi sulle principali prestazioni per la tutela dei figli, con particolare attenzione all’Assegno unico e universale, erogato nel 2024 a oltre 6,3 mln di nuclei familiari, per un totale di oltre 10 mln di figli, al Bonus asilo nido, al Bonus nuovi nati, introdotto dalla legge di bilancio 2025, e all’ISEE, quale strumento che condiziona l’importo erogato alle famiglie beneficiarie di tali misure. Ha poi rappresentato le prospettive evolutive di queste misure, basate sull’adozione di modalità innovative di progettazione e gestione dei servizi, messe in campo dall’Istituto, sulla base dei criteri primari di semplificazione, digitalizzazione e proattività. Lauria, nella sua veste di Referente PNRR dell’INPS ha, quindi, richiamato alcuni progetti innovativi, realizzati applicando tali principi, come la Piattaforma della Proattività e il Portale delle famiglie.

Maria Sciarrino ha completato il quadro dei servizi offerti con la descrizione delle principali misure previdenziali riconosciute ai genitori Lavoratori e Lavoratrici per la tutela dei figli. L’attenzione è stata focalizzata sulle tutele derivanti dal congedo di maternità e di paternità riconosciuto alle diverse categorie lavorative (dipendenti, autonome ed iscritte alla Gestione separata), evidenziandone le specifiche caratteristiche e differenze.