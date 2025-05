(ARC) Prot. civile: Riccardi, approvata mozione per volontari e sindaci

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Udine, 21 mag – “Nella giornata di ieri abbiamo approvato con

grande rapidit? una norma importante, che ha anche un valore

simbolico notevole: una misura che garantisce la copertura delle

spese legali per casi analoghi accaduto al sindaco e al

responsabile dei volontari di Preone oggi in giudizio per la

morte di un volontario. Si tratta di un atto di giustizia e

responsabilit? perch? non ? accettabile che chi si occupa

generosamente e gratuitamente degli altri rischi pure del

proprio”.

Sono le parole dell’assessore con delega alla Protezione civile

del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, intervento

quest’oggi in Consiglio regionale sulla mozione di sostegno ai

volontari di Protezione civile e ai sindaci, provvedimento

approvato dall’Aula.

“Oltre alla misura approvata ieri sulle coperture assicurative

per i volontari, abbiamo definito una norma che ? oggi

all’attenzione del Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

Parliamo dello stralcio della seconda parte del D.lgs. 81/2008,

quello relativo all’applicazione anche per il volontario” ha

spiegato Riccardi.

“In parallelo, stiamo lavorando per integrare nel sistema una

parte formativa, addestrativa e informativa sull’utilizzo dei

dispositivi di protezione individuale. Questo, lo ribadisco, non

? un modo per svincolarsi dalle responsabilit?, ma per riformare

e rafforzare il sistema” ha spiegato l’assessore.

“Se il Dipartimento condivider? le proposte perfezionate

dall’Avvocatura regionale e dalla Direzione centrale della

Protezione Civile, il provvedimento verr? riportato alle Regioni,

poi ai Presidenti delle Regioni, e infine alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di intervenire

normativamente sul D.lgs. 81. Naturalmente, con i pareri

necessari dei Ministeri competenti: Lavoro e Salute” ha

dettagliato Riccardi.

ARC/OT/ma

211521 MAG 25