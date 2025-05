(ACON) SALUTE. FDI: BENE ATTIVAZIONE CORSO UNIVERSITARIO PRESSO CRO DI AVIANO

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 (ACON) Trieste, 21 mag – “Una notizia attesa da lungo tempo,

tenuto conto del ruolo del Cro di Aviano come istituto di

ricovero e cura a carattere scientifico e che ha avuto come

momento di spinta la discussione sull’approvazione del Piano

oncologico regionale la cui genesi ha visto un confronto franco e

costruttivo all’interno della Maggioranza”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del Gruppo

Fratelli d’Italia in merito all’attivazione della clinica

universitaria presso il Centro regionale oncologico di Aviano.

“Come Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – rimarcano i

meloniani – siamo soddisfatti che le funzioni del Cro di Aviano

siano integrate quale sede di corso universitario. Da sempre

abbiamo richiesto l’attivazione di corsi universitari coerenti

con le attivit? dell’Irccs di Aviano e lo avevamo sottolineato

anche in occasione dell’audizione in III Commissione:

l’integrazione della delibera di Giunta regionale ne ha tenuto

conto”.

“Questo primo passaggio ? un traguardo che consideriamo

fondamentale, una tappa di una transizione che impreziosir?, in

particolare, la nostra Regione nella sua offerta sanitaria vista

la forte attrattivit? della struttura di Aviano in campo

oncologico. Avviati i corsi, avremo studenti che si formeranno

direttamente nella cittadina pordenonese, acquisiranno competenze

e, ci auguriamo, si innamoreranno di una professione che vorranno

continuare a esercitare nella struttura del Friuli Occidentale

garantendo solide fondamenta a un presidio unico a livello

nazionale nella lotta contro il cancro”.

“La prestigiosa funzione universitaria, unita alla tanto attesa

e, ne siamo certi, tempestiva realizzazione della Protonterapia,

rafforza la prospettiva di un polo sanitario pordenonese sempre

pi? attrattivo, riconosciuto e competitivo. Un obiettivo