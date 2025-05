(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 *OMS, GARDINI (FDI): NESSUNA FIRMA E NESSUN VINCOLO, GIUSTA ASTENSIONE DA

GOVERNO*

“Ha fatto bene il governo ad astenersi, a non votare l’accordo pandemico

approvato oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La sinistra ci accusa di oscurantismo, ma è la stessa sinistra che non ha

mai avuto problemi a svendere la sovranità italiana, a imporre agli

italiani decisioni prese altrove, in nome di un conformismo internazionale

che fa comodo solo a loro.

È la stessa sinistra che ci ha massacrati durante il Covid: chiusure

assurde, sprechi colossali, milioni di vaccini avanzati e contratti

miliardari siglati senza trasparenza.

Quegli errori noi non vogliamo ripeterli.

Loro, invece, non imparano mai.

E stiano tranquilli anche quelli che oggi si dicono preoccupati:

non è vero che, con l’astensione, l’Italia sarà costretta ad accettare

questo trattato.

Nessuna OMS può imporre un trattato a uno Stato che non lo ratifica.

Lo dice chiaramente l’articolo 19 della Costituzione dell’OMS:

una convenzione entra in vigore solo se lo Stato la firma e la ratifica.

L’Italia non ha firmato e non ratificherà.

E non finisce qui: il trattato è incompleto, manca un intero capitolo

centrale (i PABS), e serviranno almeno due anni di negoziati. Ma anche alla

fine di quel percorso, la nostra posizione resterà la stessa.

Perché noi non firmiamo scatole vuote, non accettiamo diktat, e non ci

pieghiamo a logiche che mettano a rischio la libertà e la sicurezza degli

italiani”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 20 maggio 2025