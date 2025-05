Incendio su mezzo pesante lungo l’A2: il plauso del Sindacato FSP Polizia di Stato agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme. Morelli: “Esempio concreto di prontezza operativa e spirito di servizio”. COMUNICATO STAMPA DEL 20.05.25

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

COMUNICATO STAMPA DEL 20 MAGGIO 2025

Incendio su mezzo pesante lungo l’A2: il plauso del Sindacato FSP Polizia

di Stato agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme.

Morelli: “Esempio concreto di prontezza operativa e spirito di servizio”

“Desidero esprimere, a nome mio personale e del Sindacato FSP Polizia di

Stato, un sentito plauso ai colleghi della Sottosezione Polizia Stradale di

Lamezia Terme (CZ), intervenuti con prontezza e professionalità questa

mattina lungo l’Autostrada A2, nel tratto ricadente nel comune di San Magno

d’Aquino, in occasione del grave episodio che ha visto il coinvolgimento di

un mezzo pesante improvvisamente avvolto dalle fiamme” – dichiara Rocco

Morelli, Segretario Generale Provinciale FSP di Catanzaro.

“Ancora una volta – prosegue Morelli – l’efficienza operativa, il sangue

freddo e il perfetto coordinamento tra le forze in campo hanno consentito

di gestire una situazione ad alto rischio con rapidità e competenza. Il

comportamento esemplare dell’autista del mezzo, unito al tempestivo

intervento dei Vigili del Fuoco e alla presenza della Polizia Stradale e

del personale Anas per la gestione della viabilità, ha evitato conseguenze

ben più gravi.”

“Episodi come questo – conclude il Segretario – evidenziano l’importanza

del lavoro svolto quotidianamente, con spirito di servizio, senso del

dovere e straordinaria abnegazione, dalle donne e dagli uomini della

Polizia di Stato. A loro va il nostro più sincero ringraziamento e

l’auspicio che il loro impegno venga sempre più riconosciuto e sostenuto a

tutti i livelli.”

