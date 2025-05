CS Movimento 5 Stelle Spoleto: “Soddisfatti per la nuova richiesta di deroga per il Punto Nascita al San Matteo degli Infermi. Il centrodestra e l’ex Presidente Tesei? Imbarazzante che accusino gli altri di fare campagna elettorale

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

*Movimento 5 Stelle Spoleto: “Soddisfatti per la nuova richiesta di deroga

per il Punto Nascita al San Matteo degli Infermi. Il centrodestra e l’ex

Presidente Tesei? Imbarazzante che accusino gli altri di fare campagna

elettorale.*

Il Movimento 5 Stelle di Spoleto esprime soddisfazione per la nuova

richiesta di deroga presentata per il Punto Nascita di Spoleto. “Era ciò

che chiedevamo all’Assessore Coletto dopo la sua precedente richiesta del

2022, che presentava palesi errori, tra cui l’omissione di Comuni

importanti come Norcia, il più grande della Valnerina, e non teneva conto

della rilevanza oreogeografica del territorio e delle distanze dagli altri

ospedali”, dichiarano i portavoce del Movimento.

“È imbarazzante la presa di posizione odierna del centrodestra e della ex

Presidente Tesei. Hanno promesso mari e monti dopo la chiusura dei reparti

all’ospedale San Matteo degli Infermi, dichiarando più volte che l’ospedale

sarebbe tornato migliore di prima. Con che faccia oggi accusano gli altri

di fare slogan da campagna elettorale?”, proseguono i pentastellati.

Il Movimento 5 Stelle di Spoleto, per questo importante passo, ringrazia la

Presidente Stefania Proietti. “Come gruppo politico ribadiamo la nostra

totale disponibilità alla Presidente Proietti e alla sua Giunta per

raggiungere i risultati prefissati e per garantire a Spoleto e alla

Valnerina un ospedale degno di questo nome”, concludono.

