COMUNICATO STAMPA – PNRR: MASE, pronto il nuovo Regolamento per l’Elenco dei venditori di gas

PNRR: MASE, pronto il nuovo Regolamento per l’Elenco dei venditori di gas

Il ministro Pichetto: “Un passo avanti in trasparenza e tutela dei consumatori”

Roma, 20 maggio 2025 — Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il regolamento che disciplina l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali.

Il provvedimento definisce condizioni, criteri e modalità per l’iscrizione, la permanenza e l’eventuale esclusione delle imprese dall’albo, trasformandolo da strumento meramente ricognitivo a requisito vincolante per lo svolgimento dell’attività di vendita.

Redatto dal MASE su proposta dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il regolamento introduce anche uno speciale procedimento di esclusione in caso di violazioni e condotte irregolari, accertate da ARERA, AGCM, Garante per la protezione dei dati personali o Agenzia delle dogane e dei monopoli. Lo schema rappresenta una sotto-milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 1 Componente 2.

“Con l’adozione di questo regolamento facciamo un passo decisivo verso un mercato del gas più trasparente, competitivo e sicuro per cittadini e consumatori”, ha dichiarato il ministro Pichetto. “L’iscrizione obbligatoria all’Elenco dei venditori – ha aggiunto – introduce un presidio di legalità e affidabilità che rafforza la fiducia nei confronti degli operatori e tutela gli acquirenti da pratiche scorrette”. “È un intervento concreto che mette ordine nel sistema e risponde agli impegni assunti con il PNRR, dimostrando la capacità del nostro Paese di coniugare crescita, concorrenza e rigore istituzionale”, ha concluso Pichetto.

Più in particolare, tra i principali contenuti, il provvedimento prevede la definizione dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità delle imprese; le modalità di iscrizione e aggiornamento dell’Elenco; la disciplina dei controlli ministeriali e dei procedimenti di cancellazione ed esclusione; la previsione di un periodo transitorio per l’iscrizione provvisoria delle imprese già presenti nell’elenco operativo dal 2012.

Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, sarà adottato un decreto direttoriale del MASE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, per definire le modalità operative di iscrizione, gestione e aggiornamento dell’Elenco.

