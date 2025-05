(ARC) Sanit: Riccardi, rafforziamo il sistema pubblico e rete territoriale

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Presentato a Codroipo il nuovo direttore del distretto

sociosanitario Giovanni Cattani

Codroipo, 20 mag – “Con l’insediamento di questa nuova figura

professionale si va a rafforzare un distretto che ha la sua

storia nel settore sociosanitario e che ora sta accelerando in

modo importante per ultimare e avviare l’ospedale di comunit?

nell’area del codroipese, il primo costruito ex novo in regione

secondo le indicazioni del Pnrr”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi

intervenendo oggi a Codroipo alla presentazione del nuovo

direttore del distretto sociosanitario medio Friuli e della Soc

cure primarie Giovanni Cattani. Alla presenza del direttore

generale di Asufc e del sindaco di Codroipo e altri primi

cittadini del distretto, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha

posto in rilievo la necessit? di rafforzare il sistema pubblico e

di dare risposte efficienti al bisogno crescente di assistenza

sul territorio e al domicilio.

“La Regione – ha detto Riccardi – ha stanziato risorse importanti

per potenziare l’offerta sanitaria nei territori caratterizzati

da un fabbisogno conclamato di servizi, in particolare in ambito

di non autosufficienza. In questo momento diventa indispensabile

coniugare innovazione e tutela del sistema sanitario pubblico,

evitando incursioni di mercato che ne compromettano la

sostenibilit?. La risposta a questo tipo di problemi, ha

evidenziato ancora l’assessore, passa anche attraverso il

superamento delle rigidit? del sistema formativo, una maggiore

integrazione tra i poli sanitari e un nuovo modello di medicina

generale pi? vicino alle esigenze attuali dei cittadini”.

“Non possiamo pi? pensare – ha aggiunto Riccardi nel proprio

intervento – al medico di famiglia con la logica del passato.

Serve un modello moderno, sostenibile, pi? efficace e un sistema

pubblico che abbia capacit? contrattuale”, rimarcando anche il

valore del lavoro svolto sul territorio e l’importanza di

investire sulla rete dell’autosufficienza. “Quella che

combattiamo giornalmente per rendere il sistema pi? efficiente e

maggiormente vicino alle esigenze dei cittadini ? una battaglia

di civilt?, una sfida che vogliamo vincere garantendo un sistema

sanitario equo, moderno e solido”, ha concluso Riccardi.

ARC/AL/ep

202046 MAG 25