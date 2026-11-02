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Politica Interna

MANOVRA, M5S: BLUFF SU IRPEF E STANGATA SU PENSIONI, DA CAMBIARE RADICALMENTE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - ROMA, 31 OTTOBRE 2026 – "Il taglio dell'Irpef dal 43% al 33% per i redditi da tra 50mila e 55mila euro, sbandierato da Giorgia Meloni in conferenza stampa, è un vero e proprio bluff: leggendo il testo della Manovra, difatti, si scopre il beneficio è previsto soltanto per il 2027. L'ennesimo specchietto per le allodole della presidente del Consiglio, accompagnato da una nuova stangata sulle pensioni. La riduzione delle rivalutazioni degli assegni, frutto del passaggio dal sistema a scaglioni a quello a fasce, penalizzerà milioni di pensionati con effetti che si trascineranno fino al 2036. I risparmi sono di ben 14 miliardi di euro: risorse che si recuperano comprimendo il potere d'acquisto di chi ha lavorato una vita. Questa è una legge di Bilancio assolutamente insufficiente rispetto alla difficile situazione economica e sociale del Paese, ai problemi di famiglie, lavoratori e pensionati testimoniati dalle manifestazioni delle ultime settimane. Lavoreremo in Parlamento per cambiarla radicalmente, presentando proposte concrete a tutela dei cittadini". Lo affermano in una nota i parlamentari del M5S nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato.

(AGENPARL)
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