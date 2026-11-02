(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - ROMA, 31 OTTOBRE 2026 – "Il taglio dell'Irpef dal 43% al 33% per i redditi da tra 50mila e 55mila euro, sbandierato da Giorgia Meloni in conferenza stampa, è un vero e proprio bluff: leggendo il testo della Manovra, difatti, si scopre il beneficio è previsto soltanto per il 2027. L'ennesimo specchietto per le allodole della presidente del Consiglio, accompagnato da una nuova stangata sulle pensioni. La riduzione delle rivalutazioni degli assegni, frutto del passaggio dal sistema a scaglioni a quello a fasce, penalizzerà milioni di pensionati con effetti che si trascineranno fino al 2036. I risparmi sono di ben 14 miliardi di euro: risorse che si recuperano comprimendo il potere d'acquisto di chi ha lavorato una vita. Questa è una legge di Bilancio assolutamente insufficiente rispetto alla difficile situazione economica e sociale del Paese, ai problemi di famiglie, lavoratori e pensionati testimoniati dalle manifestazioni delle ultime settimane. Lavoreremo in Parlamento per cambiarla radicalmente, presentando proposte concrete a tutela dei cittadini". Lo affermano in una nota i parlamentari del M5S nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato.
Trending
- [ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 745 (Al cinema San Paolo il film “Quello che resta di noi” e l’incontro speciale con l’attore Simone Riccioni e tutto il cast) + foto
- Le cerimonie del 2 e 4 novembre
- [ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 743 (Solennità Ognissanti, Santa Messa della Vicaria al cimitero San Michele) + foto
- MANOVRA, M5S: BLUFF SU IRPEF E STANGATA SU PENSIONI, DA CAMBIARE RADICALMENTE
- COMUNICATO STAMPA – FI: Battistoni, Baldini esponente autorevole della nostra storia
- Manovra: Garavaglia (Lega), estensione Art Bonus a beni privati è svolta, stima 160 mln annui movimentati per restauri e cantieri
- CSPT: Educare in comune 2026/2027
- Comunicato Stampa 1920/2026 “Piano Casa” del Veneto, via ai due bandi da 50 milioni. Presidente Stefani e assessori Bitonci e Roma: “Rimettiamo in circolo alloggi oggi inutilizzabili per dare risposte a chi non trova una casa
- Agenzia regionale 1148.26 Ciliento Puglia capitale italiana educazione ambientale
- TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, LA STORIA DI FEDERICA CHE HA STRAVOLTO LA SUA VITA PER STARE VICINA AL CANE MALATO, COSA SUCCEDE QUANDO IL CANE TI GUARDA NEGLI OCCHI E UNA GUSTOSA RICETTA VEG
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu