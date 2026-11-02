[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 743 (Solennità Ognissanti, Santa Messa della Vicaria al cimitero San Michele) + foto

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - OTTOBRE 2026
SOLENNITA' OGNISSANTI, S.MESSA VICARIA SAN SEVERINO CIMITERO SAN MICHELE
La comunità di San Severino Marche si appresta a vivere una delle
ricorrenze più sentite dell'anno liturgico e civile: la solennità di
Tutti i Santi, che sarà celebrata domani (*domenica**1 novembre*),
seguita dalla Commemorazione dei Defunti (*lunedì2 novembre*).
In particolare per Ognissanti le sante messe seguiranno l'orario festivo
nelle principali chiese della città e del territorio. Presso la chiesa
del cimitero urbano di San Michele, nel pomeriggio, verrà celebrata alle
ore 15 una solenne Celebrazione Eucaristica in suffragio di tutti i
defunti della comunità settempedana, presieduta dai parroci e dalle
autorità religiose della Vicaria di San Severino Marche.
La stessa Vicaria ricorda il nuovo orario invernale delle Sante Messe:.
Nei giorni festivi celebrazioni alle ore 9 a San Giuseppe, alle 9,30 a
San Domenico, alle 10,30 a Madonna dei Lumi, alle 11 a San Domenico e
sempre alle ore 11 a San Lorenzo, alle ore 11,30 a San Giuseppe e presso
il santuario dei Cappuccini, alle ore 18 di nuovo a San Giuseppe e alle
ore 18,30 a San Domenico.
Nei giorni feriali le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7,30 a San
Domenico, alle 8,30 a San Giuseppe, alle 18 a Madonna dei Lumi, alle
18,30 di nuovo a San Domenico e alla stessa ora al santuario dei
Cappuccini. Alle ore 8 di tutti i giorni rosario nella chiesa di San
Giuseppe.
Nel santuario di Madonna dei Lumi, alle ore 17,30 Adorazione che verrà
riproposta anche il giovedì alle ore 21. Il rosario sarà recitato tutti
i giorni alle ore 18 anche a San Pacifico.
Si ricorda che le Sante Messe a San Domenico ricomprendono anche le
celebrazioni del santuario di San Pacifico, temporaneamente chiuso per i
lavori post terremoto, come risulta temporaneamente chiusa anche la
chiesa di Santa Maria della Pieve.