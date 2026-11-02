COMUNICATO STAMPA – FI: Battistoni, Baldini esponente autorevole della nostra storia

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:
FI: Battistoni, Baldini esponente autorevole della nostra storia
"Con Massimo Baldini se ne va un esponente autorevole e competente della storia di Forza Italia, di cui è stato per lunghi anni tra i protagonisti. Tra i tanti ricordi che ho di lui, il congresso di Viterbo nel lontano 1997, in cui era presidente di quell'assise in cui fui eletto coordinatore provinciale. Questo, a testimonianza del profondo impegno politico, sempre competente e appassionato, del quale è stato interprete e che lo ha visto Senatore e sottosegretario. Alla sua famiglia va il più profondo cordoglio". Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni