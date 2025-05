(ACON) MORTE BENVENUTI. GRUPPO PD: PERDIAMO PROTAGONISTA STORIA DELLO SPORT

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 (ACON) Trieste, 20 mag – “Con la scomparsa di Nino Benvenuti,

perdiamo uno dei pi? grandi protagonisti della storia dello sport

e del pugilato, campione olimpico a Roma 1960 nei pesi welter,

istriano di origine e triestino di adozione. ? stato un esempio

di stile e di classe dentro e fuori dal ring per intere

generazioni di giovani sportivi. Non ha mai dimenticato le

proprie origini e ha sempre portato nel cuore il legame con

l’Istria e il Fvg, dimostrando come lo sport possa essere anche

ponte tra le culture”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del Pd

esprimendo il cordoglio per la scomparsa dell’ex puglile Nino

Benvenuti.

ACON/COM/rcm

201847 MAG 25