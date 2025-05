(ACON) TERRITORIO. BORDIN AI GONDOLA D’ORO AWARDS: CREDERE IN VALORE FVG

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

dell’orgoglio friulano e della valorizzazione del saper fare si ?

svolta nella splendida cornice di Villa Valetudine, a Camino al

Tagliamento, dove sono stati celebrati i successi e i

riconoscimenti di numerose eccellenze del Friuli Venezia Giulia.

La cerimonia di consegna della Gondola d’Oro Awards, premio

conferito dalla rivista “Il Tramonto” alle realt? che si sono

affermate anche al fuori dai confini nazionali, ha visto la

partecipazione di numerosi amministratori locali e del presidente

del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin,

che, insieme alla collega Maddalena Spagnolo, ha portato il

saluto istituzionale e manifestato il proprio entusiasmo per

l’iniziativa. “Questa premiazione – ha affermato Bordin –

rappresenta un momento importante per riconoscere pubblicamente

l’impegno, la creativit? e la determinazione delle eccellenze del

nostro territorio che hanno saputo conquistare il cuore con il

proprio talento. Il Friuli Venezia Giulia ? terra di eccellenze e

queste storie lo dimostrano ogni giorno”.

Un plauso speciale da parte di Bordin ? andato “agli

organizzatori dell’evento, Adriano Smets e Giacomo Verweij, il

cui lavoro ? stato fondamentale per il successo della

manifestazione. Credere nel valore del nostro territorio e

mettersi al servizio della promozione delle sue eccellenze ? un

gesto nobile”.

“A loro – ha aggiunto il presidente del Cr – va il mio sincero

ringraziamento, cos? come alla rivista ‘Il Tramonto’, che con

questa iniziativa d? voce a quelle realt? che fanno grande

l’Italia anche fuori dai confini”.

Tra i premiati dell’edizione 2025: Abaco Viaggi, i tulipani di

Denis Comisso, il ristorante La Bricola, i vini Vendrame, I

Magredi, Pittaro, Ronc di Bianca, il team dell’azienda Pittaro e

l’artista Barbara Errico.

