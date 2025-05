“Recuperano bici rubata e vengono premiati: Morelli (FSP Polizia) ‘Gesto esemplare, il Questore Linares dà concretezza alla cultura della legalità’.” – COMUNICATO STAMPA DEL 18.05.25

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

COMUNICATO STAMPA DEL 18 MAGGIO 2025

Oggetto: “Recuperano bici rubata e vengono premiati: Morelli (FSP Polizia)

‘Gesto esemplare, il Questore Linares dà concretezza alla cultura della

legalità’.”

“La Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Catanzaro esprime il più

vivo apprezzamento per l’iniziativa del Questore di Catanzaro, Dott.

Giuseppe Linares,” dichiara Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale,

“che ha voluto pubblicamente riconoscere l’azione meritoria di tre giovani

– Ludovico Romania, Paolo Plastino e Giuseppe De Sessa – protagonisti di un

gesto di grande valore civico, intervenendo con coraggio e senso di

responsabilità per recuperare una bicicletta sottratta a una cittadina in

evidente difficoltà.”

“Tale episodio, e la decisione del Questore di premiarlo ufficialmente,”

prosegue Morelli, “rappresentano un esempio virtuoso di come l’azione delle

Istituzioni possa sostenere e valorizzare quei comportamenti che incarnano

i principi fondanti della convivenza civile, della solidarietà e della

sicurezza partecipata.”

“Non si tratta di episodi isolati, ma di segnali concreti di una società

che aspira al cambiamento, alla crescita e al rafforzamento del senso di

comunità,” evidenzia ancora Morelli. “In questo contesto si inserisce con

coerenza e determinazione il lavoro quotidiano del Questore Linares, che

attraverso momenti di confronto, formazione e ascolto – in particolare con

le giovani generazioni – promuove una cultura della legalità autentica,

diffusa e profondamente radicata nel territorio.”

“In un tempo in cui spesso prevalgono disinteresse e rassegnazione,”

aggiunge il Segretario, “il gesto di questi tre ragazzi risplende come

esempio positivo, capace di riaffermare il valore della responsabilità

individuale e collettiva.”

“Come FSP Polizia di Stato riteniamo fondamentale sostenere e diffondere

questi esempi,” conclude, “convinti che il rafforzamento del legame tra

cittadini e Forze dell’Ordine – basato sulla fiducia reciproca e sulla

condivisione di valori – rappresenti uno dei pilastri per una società più

giusta e sicura.”

Infine, Morelli richiama una celebre riflessione: “Facciamo nostra una

frase di Madre Teresa di Calcutta: ‘Quello che facciamo è soltanto una

goccia nell’oceano. Ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in

meno’. Queste gocce di civiltà sono il fondamento di quell’oceano di

legalità a cui tutti siamo chiamati a contribuire.”

