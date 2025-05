(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Parlare diversamente di disabilità: "O anche No" lunedì 19 maggio a

palazzo Strozzi Sacrati

“O anche No” va oltre il programma televisivo in onda sulle reti Rai.

È un modo innovativo e non convenzionale di affrontare i temi della

disabilità che punta sul racconto di storie vere raccontate senza pietismo

da volti noti al pubblico. Paola Severini Melograni, giornalista,

scrittrice, autrice e produttrice televisiva, spiega la storia del

programma e il proprio percorso professionale, a partire dal suo esordio

giornalistico a Radio1 nel 1983, nelle pagine del libro che porta il titolo

della trasmissione e sottotitolato “Da vicino nessuno è normale” che

verrà presentato lunedì 19 maggio alle 18 a palazzo Strozzi Sacrati

presso la sede della Giunta regionale toscana, in piazza Duomo 10..