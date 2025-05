(ARC) Autonomia: Fedriga, Regioni pi efficienti se vicine ai cittadini

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

s? a competenze funzionali”

Venezia, 18 mag – “Il Friuli Venezia Giulia ? l’esempio di come

il decentramento delle competenze al territorio consenta una

gestione pi? efficiente della spesa pubblica. Non deve esserci

una contrapposizione tra poteri dello Stato, ma una riflessione

seria su chi possa esercitare al meglio ciascuna funzione”.

Lo ha affermato oggi a Venezia il governatore del Friuli Venezia

Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo al 4? Festival delle

Regioni e delle Province autonome durante il talk ‘Regionalismo

sostenibile: il ruolo delle Regioni tra cooperazione e

innovazione istituzionale’.

Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, il

modello autonomistico del Friuli Venezia Giulia consente di

rispondere in modo pi? tempestivo ed efficace alle esigenze di

cittadini e imprese.

Inoltre Fedriga ha anche sottolineato che la semplificazione

dell’azione amministrativa passa anche per una ridefinizione

delle competenze oggi in capo allo Stato.

A tal riguardo ? obiettivo della Regione Friuli Venezia Giulia

poter assumere direttamente alcune funzioni oggi attribuite alla

Soprintendenza: “Chi ? nominato dallo Stato spesso non conosce il

territorio, mentre cittadini e imprese chiedono risposte rapide,

coerenti e concrete”.

L’intervento si ? completato con una riflessione sul futuro

dell’Autonomia regionale. Fedriga ha dichiarato che si tratta di

“un percorso destinato a crescere sempre di pi? negli anni. Un

processo di miglioramento progressivo della macchina pubblica al

servizio dei cittadini”.

“In questo senso – ha concluso Fedriga – un esempio significativo

di questa gradualit? ? rappresentato dall’abolizione delle

Province in Friuli Venezia Giulia, che si ? rivelata un errore.

Oggi, passo dopo passo, stiamo ricostruendo gli enti di area

vasta, restituendo loro personale e competenze”.

