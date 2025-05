(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

16 maggio 2025

Sabato 17 maggio Montecitorio a porte aperte

Sabato 17 maggio, in concomitanza con la Notte dei Musei, nuova edizione della manifestazione “Montecitorio a porte aperte”. In occasione dell’iniziativa alle ore 20.00 in Piazza Montecitorio si terrà l’esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Vice Direttore Dario Di Coste. Il concerto, della durata di 15 minuti circa, si aprirà con l’Inno nazionale e terminerà con l’Inno europeo.

Presso il Corridoio dei Busti di Palazzo Montecitorio i partecipanti potranno visitare la mostra personale dell’artista Lorenzo Marini.

Com004123b