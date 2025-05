Roma: “Violenza, perdono e rinascita: il 22 maggio in Questura la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Anche tu puoi essere felice'”

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2025

Si svolgerà il 22 maggio alle 10.30 la conferenza stampa presso la Questura di Roma, in via

San Vitale 15, aula Augusto Cocola, V piano, per presentare il progetto: “Anche tu puoi

essere felice”. Monologhi, Musica & Talk, ideato da Catia Acquesta Presidente

dell’Associazione per la tutela delle vittime, “Alleati con Te”.

Saranno presenti il Questore di Roma Roberto Massucci, la Presidente dell’Assemblea

Capitolina Svetlana Celli, il Vescovo S.E. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia

Accademia di Teologia e Rettore della Chiesa degli Artisti, la vittima scampata alla morte

dopo 8 coltellate Antonietta Proietti.

Da vittima, rinata attraverso il perdono, Catia Acquesta, giornalista, scrittrice e autrice, ha

realizzato un format esclusivo, e si mette in gioco, portando un messaggio forte e sentito

per tutte le vittime di violenza.

Come riconoscere i campanelli d’allarme per non finire uccisa o incappare in storie malate

e come essere felici partendo da sé stessi, coltivando le proprie passioni, amandosi e

amando.

“Porteremo il progetto in tutte le città e periferie d’Italia iniziando da Roma Capitale per

creare dei punti di ascolto nelle chiese. Un luogo sicuro dove tanti entrano per avere

conforto e trovare aiuto. E, insieme, saremo sempre più alleati.” Spiega, Catia Acquesta.

Alla serata di beneficenza, che si terrà nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a

Roma il 27 maggio alle ore 21, parteciperanno anche il Ministro della cultura Alessandro

Giuli e la Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio

Martina Semenzato.