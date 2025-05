(ARC) Province: Roberti, Direzione gi al lavoro per concretizzare riforma

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 14 May 2025 L’assessore dopo il via libera della Commissione Affari

costituzionali del senato

Trieste, 14 mag – “Con gli uffici della Direzione Autonomie

locali siamo gi? al lavoro per dare concretezza alla riforma:

stiamo predisponendo gli atti necessari alla costituzione del

nuovo ente, al trasferimento delle prime competenze, alla

definizione della legge elettorale e a un modello di governance

moderno, in grado di rispondere alle sfide attuali e future”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Autonomie locali,

Pierpaolo Roberti, commentando l’approvazione in Commissione

Affari costituzionali del Senato del disegno di legge

costituzionale che modifica lo Statuto del Friuli Venezia Giulia.

Roberti ha espresso piena soddisfazione per il passaggio, che

rafforza il percorso intrapreso dalla Regione per garantire

maggiore rappresentanza democratica e una pi? efficace

organizzazione del sistema delle autonomie. L’approvazione da

parte della Commissione Affari costituzionali del Senato

rappresenta, infatti, un viatico determinante per consentire il

ritorno delle Province elettive in Friuli Venezia Giulia,

nell’ambito della revisione dello Statuto speciale della Regione.

“Ora – ha concluso l’assessore – ? indispensabile che il

Parlamento proceda con l’approvazione in Aula e con la seconda

lettura, cos? da rendere quanto prima operativa questa riforma

tanto attesa”.

