(ARC) Eventi: Scoccimarro, con playground via Cenati Pall Ts come famiglia

una bellissima iniziativa con la partecipazione di tanti soggetti

e con la Pallacanestro Trieste che si dimostra non soltanto un

team di vertice ma una societ? perfettamente integrata nella

comunit? come una grande famiglia”.

Cos? si ? espresso l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro

intervenendo all’inaugurazione della rinnovata struttura dedicata

al basket che sorge in via Don Cenati, nel quartiere di Borgo San

Sergio.

“Bisogna allargare le opportunit? dello sport in tutti gli ambiti

delle periferie: i campetti sono preziosi per i nostri ragazzi,

sono fucine di stili di vita sani e di socialit? che promuovono

l’inclusione e prevengono le devianze”, ha detto l’assessore.

Il progetto ? stato realizzato dalla Pallacanestro Trieste in

collaborazione con la Parrocchia San Sergio Martire – Borgo San

Sergio, la Parrocchia Beata Vergine Addolorata di Valmaura,

Edilmaster – Scuola Edile di Trieste, la Fondazione Pietro

Pittini, l’Associazione “Oltre Quella Sedia” e l’Associazione

Calicanto Onlus.

