Un Passo Storico per il Benessere degli Animali: Soddisfazione della Guardia Nazionale Ambientale

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 La Guardia Nazionale Ambientale esprime grande soddisfazione per la

svolta epocale che, dal 12 maggio, rivoluzionerà il modo di viaggiare

nei cieli italiani. Grazie alla nuova normativa approvata dall’Enac

(Ente Nazionale Aviazione Civile), cani e gatti—anche di grossa

taglia—potranno finalmente salire a bordo degli aerei di linea e

viaggiare accanto ai loro padroni, seduti in cabina come veri

passeggeri.

Come dirigente generale del Settore Fondamentale della Guardia Nazionale

Ambientale, non posso che accogliere con entusiasmo questo cambiamento,

frutto di un impegno volto a migliorare il benessere degli animali da

compagnia e garantire maggiore serenità ai loro padroni. È una vittoria

per milioni di italiani che, fino a oggi, hanno dovuto affrontare viaggi

con il timore che i loro amici a quattro zampe soffrissero .

Questa nuova regolamentazione, voluta dal Ministero delle

Infrastrutture e dal suo vertice, rappresenta un significativo passo

avanti per la civiltà del viaggio. Cani e gatti potranno viaggiare in

cabina all’interno di trasportini adeguati, posizionati sui sedili e

fissati con la cintura o con altri sistemi di ancoraggio. La vera

rivoluzione sta nella rimozione dei limiti rigidi sul peso: l’unico

criterio sarà che il totale di animale e trasportino non superi quello

previsto per un passeggero medio.

La Guardia Nazionale Ambientale ha sempre sostenuto misure che tutelino

la dignità e il benessere degli animali, e questa decisione rappresenta

un traguardo fondamentale. L’Italia si dimostra ancora una volta

sensibile ai diritti degli animali.

Guardiamo a questo cambiamento con ottimismo, consapevoli che la tutela

degli animali è un elemento imprescindibile per una società più giusta e

attenta al benessere di tutti. Con questa nuova regolamentazione, il

cielo si apre non solo ai viaggiatori umani, ma anche ai loro fedeli

compagni di vita, rafforzando quel legame indissolubile tra uomo e

animale che da sempre caratterizza la nostra cultura.

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolò Francesconi