(ARC) Trofeo Parovel: Roberti, occasione per promuovere sicurezza stradale

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Trieste, 11 mag – “Una gara che attira sempre pi? appassionati

dalla provincia e fuori e che d? la possibilit? di scoprire un

territorio cos? bello e affascinante come quello della Val

Rosandra in una gara che si ? tenuta in contemporanea con la

festa paesana della ‘majenca’ dove sono stati distribuiti gadget

per diffondere i principi della sicurezza stradale”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti al termine della corsa della 2? prova del

settimo Trofeo Parovel Oil & Wine, organizzato dalla ASD Val

Rosandra a San Dorligo della Valle/Dolina a cui hanno preso parte

circa trecento iscritti.

L’assessore dopo aver corso la prova ha partecipato alle

premiazioni e ha spiegato come gi? lo scorso anno la Regione

aveva finanziato le Aci per distribuire alla marcia Telethon un

gadget luminoso per i corridori che si allenano in ore buie e

come quest’anno a termine corsa nell’ambito della majenca siano

stati donati etilometri e diffusi principi di sicurezza stradale.

