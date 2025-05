(ARC) Pattinaggio: Roberti, Fvg ospita ancora evento caratura internazionale

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Trieste, 11 mag – “I complimenti ai vertici e staff del centro

sportivo Polet di Opicina per essere riusciti a trasformare negli

anni un trofeo che gi? era importante in una manifestazione di

carattere internazionale, riconosciuta dalla Federazione e

valevole per il Campionato del mondo: qui in questi giorni ci

sono atleti da tutti i continenti e 27 Paesi a cimentarsi in

questa disciplina artistica cos? bella da vedere”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali

all’inaugurazione del prestigioso appuntamento con l’Artistic

International Series, format itinerante ideato da World Skate, in

cui la Nazionale italiana far? il suo esordio, gareggiando con

pattinatori delle specialit? Libero, Solo Dance, Coppia Danza e

Coppia Artistico categorie Senior, Junior, Jeunesse e Cadetti.

Apertosi il 9 con alcuni giorni di allenamento, il World Skate

durer? fino al 18 maggio.

Per il secondo anno consecutivo il Pala Pikelc di Opicina ospita

l’evento “che – ha sottolineato Roberti – oltre alla valenza

indubbia dal punto di vista sportivo, ha anche quella di

promozione del territorio, visto che centinaia di atleti e i loro

accompagnatori e gli organizzatori in questi giorni potranno

conoscere meglio il Friuli Venezia Giulia, apprezzarne bellezze e

qualit? enogastronomiche”.

All’apertura l’assessore ha sottolineato come “il Friuli Venezia

Giulia si dimostra ancora una terra estremamente vocata ad

ospitare grandi eventi sportivi, come dimostra la recente firma

dell’Eyof 2027, il festival olimpico della giovent? europea che

ha confermato la regione come sede elettiva”.

