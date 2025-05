(ARC) Eventi: Riccardi, Cri presidio prezioso di solidariet e competenza

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 L’assessore alla Giornata mondiale della Croce Rossa e per i 110

anni di fondazione del Comitato locale

Pordenone, 11 mag – “La Croce Rossa ? un presidio

insostituibile di umanit?, solidariet?, competenza e prossimit?.

La vostra azione, costante e discreta, ? una colonna portante del

nostro sistema socio-sanitario e della protezione civile

all’interno del sistema di valori fondato sulla cultura della

sussidiariet? di cui siete portatori con generosit? e passione.

Celebrare oggi la Giornata mondiale della Croce Rossa e della

Mezzaluna Rossa, insieme al 110? anniversario di fondazione del

Comitato di Pordenone, significa rendere omaggio a donne e uomini

che, da generazioni, dedicano il proprio tempo, il proprio

impegno e le proprie energie al prossimo, in ogni circostanza e

senza distinzione”.

Lo ha detto questa mattina a Pordenone l’assessore regionale alla

Salute, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi,

intervenendo – anche a nome del governatore della Regione,

Massimiliano Fedriga – alle celebrazioni della Giornata mondiale

della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La Cri di Pordenone

quest’anno celebra anche il 110? anniversario della fondazione

del proprio Comitato, avvenuta il 31 gennaio 1915.

Il Comitato di Pordenone ? uno dei pi? antichi in Italia, con

quasi 500 volontari che si dedicano a diverse attivit?, tra cui

l’assistenza sanitaria, il supporto logistico e la promozione di

iniziative di volontariato. Nel solo 2024, pi? di 50 mila ore a

supporto del territorio con quasi 500 volontari, oltre 2mila ore

di formazione, 344 uscite con le Unit? di strada, pi? di duemila

borse spesa consegnate, oltre 2.400 trasporti in ambulanza e pi?

di 1.700 interventi di assistenza sanitaria.

“Il Comitato di Pordenone – ha proseguito Riccardi – rappresenta

un esempio concreto di dedizione, competenze qualificate e

capacit? organizzativa. In 110 anni di storia generazioni di

volontari hanno saputo evolversi, rispondere alle emergenze e

affiancare le istituzioni con professionalit?, competenza e uno

spirito autenticamente volontaristico. La nostra gratitudine va a

tutti i volontari e le volontarie che ogni giorno scelgono di

esserci”.

L’assessore ha ricordato anche il ruolo determinante della Croce

Rossa nella gestione delle emergenze pi? recenti, dalla pandemia

agli eventi meteorologici estremi, evidenziando la sinergia

operativa con la Protezione civile regionale. “Negli ultimi anni

– ha sottolineato l’assessore – abbiamo affrontato e superato

insieme sfide complesse come l’emergenza Covid e, tre anni fa,

l’accoglienza dei rifugiati della guerra in Ucraina ai nostri

confini, con i problemi legati anche ai rischi di una

vaccinazione piuttosto bassa in quel Paese. Si ? fatto fronte

alla grande emergenza degli incendi estivi in regione e

all’emergenza del devastante terremoto in Turchia. Le crisi – ha

aggiunto Riccardi – non si affrontano solo con le risorse, ma con

relazioni solide, fiducia e preparazione. La Croce Rossa ? un

alleato imprescindibile nel nostro sistema regionale di gestione

dell’emergenza”.

L’esponente dell’Esecutivo regionale ha poi partecipato, con le

altre autorit? presenti, alla visita della “cittadella della

Croce Rossa” allestita in piazza XX Settembre in occasione del

Cri-Day. Ringraziando nuovamente i numerosi volontari impegnati

nella giornata di informazione e sensibilizzazione, Riccardi ha

ribadito: “Il vostro impegno ? prezioso non solo nelle emergenze,

ma rappresenta anche un pilastro per il sistema socio-sanitario

nell’attivit? quotidiana, silenziosa ma determinante, di supporto

e vicinanza alle fragilit?, alle povert? e alla solitudine di chi

? pi? in difficolt?. Senza il vostro contributo – ha concluso –

sarebbe davvero molto pi? complicato riuscire a garantire diversi

servizi”.

ARC/LIS/ep

111245 MAG 25