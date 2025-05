(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Domani a Roma il Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde

Domani, domenica 11 maggio dalle ore 10.30 presso l’Hotel Quirinale di

Roma, ci sarà la prima riunione del nuovo Consiglio Federale Nazionale di

Europa Verde. Un appuntamento centrale per il percorso del partito, che

segna l’avvio di una nuova fase organizzativa e politica. Al centro dei

lavori ci saranno i temi dell’organizzazione interna, i prossimi passaggi

politici e le sfide strategiche che attendono Europa Verde, a livello

nazionale e territoriale.

L’incontro rappresenta un momento di confronto per rafforzare e radicare la

visione ecologista, solidale e progressista, in un contesto in cui le

questioni ambientali, sociali e democratiche richiedono risposte sempre più

urgenti e coraggiose.

Ai lavori del Consiglio parteciperanno anche i co-portavoce Angelo Bonelli

e Fiorella Zabatta. I lavori saranno trasmessi in diretta sui canali social

di Europa Verde.

Lo rende noto l’Ufficio stampa di Europa Verde

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE