(ARC) Sicurezza: Roberti, radicamento mafia va prevenuto in Fvg che fa gola

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Trieste, 10 mag – “Non c’? radicamento della mafia in Friuli

Venezia Giulia, ma quando la mafia ? radicata ? gi? troppo tardi:

per questo bisogna vigilare e mettere in campo tutti gli

strumenti per prevenire le infiltrazioni, perch? un territorio

regionale come il nostro che sta correndo e dove ci sono sempre

pi? interessi e affari pu? far gola alla criminalit? organizzata”.

Si ? espresso cos? l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo

Roberti, che ha portato il saluto dell’Amministrazione del Friuli

Venezia Giulia alla tavola rotonda “Mafia il mondo parallelo –

storie ed esperienze” organizzata dalla Prefettura di Trieste in

piazza dell’Unit? d’Italia.

All’evento, moderato dal responsabile dell’Ansa regionale

Francesco De Filippo, sono intervenuti il generale Michele

Carbone, direttore della Dia (Direzione investigativa antimafia),

e Patrizia Castaldini, da pochi giorni insediatasi alla guida

della Procura di Trieste.

Roberti ha ricordato le azioni messe in campo dalla Regione per

il contrasto alla criminalit? organizzata, a partire dallo

strumento informatico Giga Fvg per la prevenzione delle

infiltrazioni mafiose negli appalti e dai protocolli di

collaborazione stipulati con le Forze dell’ordine. “Lo strumento

fondamentale ? tuttavia l’educazione dei giovani – ha rilevato

Roberti – ed ? per questo che luned? prossimo gli studenti delle

scuole secondarie di secondo grado di Trieste si ritroveranno

alle 9 al Politeama Rossetti per assistere a uno spettacolo

introdotto da don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione

Libera, dopo che ieri al Teatro Giovanni da Udine altri studenti

hanno potuto prendere parte all’incontro intitolato ‘Il piacere

della legalit?’. Dobbiamo far crescere la preparazione delle

persone che possono trovarsi di fronte a qualcuno che si presenta

con una valigetta piena di soldi – ha concluso l’assessore –

perch? possano dire di no con naturalezza e sapere che alle

spalle hanno istituzioni pronte a intervenire”.

All’iniziativa “Mafia mondo parallelo” hanno collaborato Regione